Altın merkez bankalarının kararlarını bekliyor | Altın Haberleri

Merkez bankalarının bu hafta alacağı faiz kararıyla birlikte altın fiyatlarının yön bulması bekleniyor.

Altın fiyatları merkez bankalarına odaklandı. Fed, ECB ve BoE'nin faiz kararı ve ABD enflasyon verisi öncesinde altın fiyatları sakin seyrediyor. Geçtiğimiz hafta hızlı hareket eden ons altın, faiz ve enflasyon kararı etkisine girdi.

Ons altın güne 2003 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1994 dolar, en yüksek de 2007 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1999 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın ise güne 1864 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1857 lira, en yüksek de 1872 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1861 liradan işlem görüyor.

Uzmanlar ons altın için destek seviyesi olarak 1992 doları öne çıkarırken desteğin kırılması halinde 1962 dolara gerilemenin olabileceğine değindi. Direnç olarak ise 2009 ve 2021 dolar öne çıktı.

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