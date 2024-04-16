Altın için tahmin değiştirdi | Altın Haberleri

Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla birlikte altın fiyatları için tahminler güncellenmeye başladı.

Citi, gelecek 6-18 ay için ons altın fiyatını revize etti. Banka yeni tahminini 3000 dolar olarak açıkladı.

Bu yılın ikinci yarısından itibaren altın fiyatlarının 2500 doları aşmasını bekleyen Citi, 2500 doların aşılmasıyla birlikte güçlü bir alım desteği oluşacağını belirtti.

2025 yılı için de altın için banka tahminini 2875 dolar olarak belirledi.

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