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Altın hızlı yükseliyor

31.08.2023 - 11:25 | Son Güncelleme :
Altın hızlı yükseliyor | Altın Haberleri

Altın fiyatları ABD verilerinin olumlu etkisiyle yükselişe geçti. ABD verileri Fed'in faiz artrımına ara vereceğine yönelik beklentiler oluşturdu. Ons altın 1947 dolara kadar yükseldi.

Altın fiyatları ABD verilerinden etkilenmeye devam ediyor. ABD'de enflasyonu düşürmek için Fed faiz artırımlarını sürdürürken son gelen veriler ışığında Fed'in faiz artırımlarını erteleyebileceğini öne sürülüyor.

Bu gelişmeyle birlikte altın tarafında güçlenme meydana geldi. Ons altın son bir ayın en yüksek seviyesine doğru yükselişe geçti.

Ons altın güne 1942 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1942 dolar en yüksek de 1947 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 1945 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar 1948 doları direnç olarak gösterirken bu seviyenin aşılması halinde 1956-1963 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini destek olarak ise 1936 doları öne çıkardılar.

GRAM ALTIN DA PRİMLİ SEYREDİYOR

Gram altın güne 1667 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1664 lira, en yüksek de 1674 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1670 liradan işlem görüyor.

ABD ENFLASYONUNA DİKKAT

İlerleyen saatlerde açıklanacak olan ABD enflasyonu altının gidişatında değişikliğe neden olabilir. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

 


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