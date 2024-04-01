Altın haftaya rekorla başladı | Altın Haberleri

Altının ons fiyatı 2265 dolara çıkarken gram altın 2362 TL ile tarihi ziresini gördü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Cuma günü ABD'de enflasyon verilerine yön veren çekirdek PCE rakamları açıklandı. ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, verilerin bekledikleri doğrultuda geldiğini ve faiz indirmek için acelelerinin olmadığını söyledi.



Fed'in bu yıl 3 kez faiz indirmesini bekleyen yatırımcıların hareketleri doğrultusunda ons altın haftanın ilk gününde 2265 dolara çıktı. Altının ons fiyatının yönü ile gram altın fiyatı da 2362 TL'yi görerek zirveye çıktı.



Serbest piyasada ise gram altının fiyatı 2476 TL'yi gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altının satış fiyatı 4276 TL'yi görerek rekor kırdı. Tam altın 16702 TL'den alıcı buluyor.

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