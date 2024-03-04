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Altın güç kazanıyor

04.03.2024 - 07:58 | Son Güncelleme :
Altın güç kazanıyor | Altın Haberleri

Altın fiyatları yükseliş grafiği sürdürmeye devam ediyor. Ons altın 2086 dolara kadar yükseldi.

Altın yatırımcılarını mutlu edecek yükseliş hareketi başladı. Fed'in faizi sabit tutup indirim yapmayacağına yönelik beklentiler güçlense de altın fiyatları yükseliyor.

Ons altın güne 2083 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2079 dolar, en yüksek de 2086 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2081 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2102 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2097 lira, en yüksek de 2131 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2100 liradan işlem görüyor.

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Kapalıçarşı'da gram altın 2154 liradan alınırken 2169 liradan satılıyor.


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