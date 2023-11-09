Altın fiyatlarında serbest düşüş | Altın Haberleri

Son iki haftadır yatırımcısına kazandıran altın bu hafta itibarıyla kayba yöneldi. Ons altın 1947 dolara kadar geri çekilme yaşadı.

Küresel ekonomik gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD'nin enflasyonla mücadele etmek için faizi yüksek tutması, ABD tahvil faizlerinin güçlü duruşu, doların diğer para birimleri karşısında yükseliş ivmesini sürdürmesi ve küresel ekonomiye ilişkin olumsuz tablolar altın fiyatlarını olumsuz etkilemeye başladı.

Jeopolitik risklerin oluşturduğu algıyla son iki haftadır yükseliş gösteren altın kazançlarını silmeye başladı.

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Ons altın güne 1949 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1944 dolar, en yüksek de 1954 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1946 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın ise güne 1783 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1780 lira, en yüksek de 1792 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1784 lira seviyesinden satılıyor. İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASIYLA BAŞLADI

İsrail ve Hamas arasında süren çatışmanın başladığı tarihlerde 1630 lira seviyelerinde seyreden gram altın 1830 lira ile tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Bu noktadan sonra gram altında düşüşler meydana geldi.

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