  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın fiyatlarında neler oluyor?
‹ Önceki Haber Sadece 13 gün kaldı... İşte en ucuz sıfır otomobiller Sadece 13 gün kaldı... İşte en ucuz sıfır otomobiller Sonraki Haber › Borsa'da düşüş yüzde 2'yi aştı Borsa'da düşüş yüzde 2'yi aştı

Altın fiyatlarında neler oluyor?

18.12.2023 - 09:18 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında neler oluyor? | Altın Haberleri

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe hafif yükselişle başladı. Ons altın 2020 doların üstünde işlem görüyor.

Altın fiyatları güçlü kalma çabası içinde bulunuyor. ABD'deki enflasyon rakamları ve Fed'den gelmesi beklenen faiz indirimi sinyali altın fiyatlarını güçlü tutuyor.

Ons altın güne 2018 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2016 dolar, en yüksek de 2024 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2022 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise güne 1881 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1871 lira, en yüksek de 1886 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2022 liradan gram altın el değiştiriyor.

Uzmanlar ons altın için destek seviyesini 2010-2001 dolar aralığında belirlerken direnç olarak ise 2030 dolar seviyesi öne çıktı. Uzmanlar direncin kırılması halinde 2048 dolara doğru yükseliş gerçekleşebileceğine değindi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.790 Değişim: -2,54% Hacim : 78.083 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.782 18.12.2023 Yüksek 8.010
Açılış: 7.958
29,0617 Değişim: 0,29%
Düşük 28,8490 18.12.2023 Yüksek 29,0676
Açılış: 28,9791
31,7844 Değişim: 0,49%
Düşük 31,4643 18.12.2023 Yüksek 31,7896
Açılış: 31,6279
1.889,90 Değişim: 0,50%
Düşük 1.871,58 18.12.2023 Yüksek 1.894,62
Açılış: 1.880,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.