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Altın fiyatlarında neler oluyor?

05.07.2023 - 08:43 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında neler oluyor? | Altın Haberleri

Altın fiyatları Fed tutanakları öncesinde dar bantta hareket etmeye başladı.

Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım iştahlarının devamından ötürü altın fiyatları kısıtlı hareket alanında işlem görmeye devam ediyor. Ons altın Fed tutanakları öncesinde 1925 dolar seviyelerine sıkıştı.

ABD Merkez Bankası Fed'den iki faiz artırımı daha bekleniyor. Bu nedenle güçlenen dolar altını baskılamaya başladı.

Bugün saat 21:00'de Fed tutanakları açıklanacak ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler kısmen de olsa belli olacak.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Ons altın güne 1925 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1923 dolar en yüksek de 1927 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 1926 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA YATAY SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Gram altın güne 1609 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1603 lira en yüksek de 1613 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1611 liradan işlem görüyor.

UZMANLAR ALTINDA GEVŞEME BEKLİYOR

Fed tutanaklarında daha fazla faiz artırımı olmasıyla ilgili tartışmaların ortaya çıkacağından şüphelenen uzmanlar altın fiyatlarında bir miktar gerileme olabileceğini öne sürüyor.


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