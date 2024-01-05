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Altın fiyatlarında neler oluyor? İşte son durum

05.01.2024 - 07:36 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında neler oluyor? İşte son durum | Altın Haberleri

Altın fiyatları yeni yılda durulmaya başladı. Ons altındaki güçsüzlük gram altına yansısa da döviz kurlarındaki hareketlilik gram altını desteklemeyi sürdürdü.

Küresel altın fiyatlarında gerileme görülüyor. Geçtiğimiz yıl sonu ralliye giren altın bu yıla durgun başladı.

Merkez bankalarının faiz indirmeye başlaması beklentisi ve jeopolitik riskler altına olan iştahı kabartmaya başladı.

ONS ALTIN SAKİN SEYRİDE

Ons altın güne 2043 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2042 dolar, en yüksek de 2048 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2045 dolardan alıcı buluyor.

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ULUSLARARASI PİYASALARDA GRAM ALTIN YATAY

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 1954 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1948 lira, en yüksek de 1966 lira görüldü. Şu sıralar gram altın 1962 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA YÜKSELİŞ VAR

Kapalıçarşı'da gram altın sabah saat 6 sıralarında 2073 liraya kadar yükseldi. Şu sıralar Kapalıçarşı'da alış 2052 lira, satış 2069 lira seviyelerinde bulunuyor.


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