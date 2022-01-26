Altın fiyatları Fed sonrası sert geriledi! | Altın Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde faizi sabit bırakırken; piyasalara verdiği şahin tonu sürdürdü. Ons altın fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1830 dolar seviyesinde bulunurken; özellikle Başkan Powell'ın piyasalara verdiği mesajlarla 1815 dolara kadar geriledi.

Şenay Zeren

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ocak ayı toplantısı sonuçlandı. Toplantı sonrası basın açıklamasında bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla piyasalar hareketlenirken; konuşmadan öne çıkan mesajlar şöyle:

* Martta faiz artırma niyetindeyiz

* Faiz artışlarının miktarı konusunda karar vermedik

* Varlık alımlarını durdurmanın zamanı geldi

* Fed'in bilançosu olması gerekenden büyük, bilanço daraltmaya uygun gördüğümüzde başlayacağız

* Enflasyon riskleri hala yukarı yönlü

ALTIN FİYATLARI DALGALANDI

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde yaklaşık 2 ayın zirvesini görürken; Fed’in açıklamaları öncesi 1830 dolar seviyesinde hareket ediyordu. Altın Fed açıklamaları sonrası, ilk tepki olarak gün içi en düşük seviyesi olan 1824 dolara kadar gerilerken; Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla beraber 1831 dolar seviyesinde 1815 dolara kadar geriledi. Ons altın fiyatları, saat 23:41 itibarıyla ise, 1,58 oranında düşüşle 1818 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Fed öncesi yüzde 1,77 seviyesinde bulunan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, sonrasında yüzde 1,84'e kadar yükselirken; dolar endeksi yüzde 0,51 değer kazanımıyla 96,45 seviyesinde bulunuyor.

EuroDolar paritesi ise Fed sonrası, 1,1284 seviyesinden 1,1241 seviyesine geriledi. Bitcoin fiyatları da, Fed öncesi 37 bin 980 dolardayken; sonrasında 36 bin 674 dolara kadar geriledi.

DolarTL yatay seyrini korurken; gram altın ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle 798 liradan 793 liraya kadar değer kaybetti.

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, Fed mesajlarının piyasalar üzerindeki etkisini şöyle değerlendirdi:

"İlk fiyatlamalar negatif ve en belirgin değişimi 6-7 baz puan yukarı giden tahvil faizlerinde görüyoruz. Bu cepheye en hassas olan altında ve borsa endekslerinde de kayıplar var.

Tahvil faizleri önümüzdeki haftalarda yukarı yönlü seyri sürdürebilir ve 1,84’e yükselen 10 yıl vadeli ABD tahvil faizinin 2,00 – 2,25 bandına tırmandığına şahit olabiliriz. Ötesi bence zor. Bu şüphesiz altın adına kötü haber ve tahvil faizleri tepe yapana dek sarı fırtına üzerinde baskısı devam edebilir.

Borsa endekslerinde ise refleks fiyatlama sayılabilecek ilk tepkiyi takiben görece daha bağımsız bir seyir mümkün. Çünkü Fed’i bu ölçüde şahin kılan ekonominin sağlam temelleri ve bu aslında borsalar adına da destekleyici.

Be bu nedenle bir süre sonra borsa endekslerinin tahvil faizleri ile birlikte yükseliş yaşayabileceği görüşündeyim."