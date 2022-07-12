gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 12 Temmuz altın fiyatları

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Altın fiyatları 9 ayın en düşük seviyesini gördü!

12.07.2022 - 13:45
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ABD para birimi doların ‘güvenli liman’ etkisiyle dünyada yaşadığı değer kazancı sürerken; altın fiyatları bu durumdan ters korelasyon etkisiyle olumsuz etkileniyor. Ons altın 9 ayın en düşük seviyesini görürken; gram altın dolar kuruna endeksli yükselişini sürdürüyor.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 1723 dolara kadar gerileyerek; 29 Eylül 2021 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşte, doların dünyada güçlenmesi etkili oldu. Yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesiyle; ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 108,55 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.

Doların dünyada güçlenmesini sürdürmesinde iki etken öne çıkıyor. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) önümüzdeki toplantıda beklenen faiz artışı 75 baz puan… Bu güçlü faiz artış beklentisi doların kuvvetlenmesini destekliyor. Fed’in, para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı (FOMC) 26-27 Temmuz tarihinde yapılacak.

Diğer etken ise, piyasalarda risk iştahının gerilemesi… Çin'de Covid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi; yatırımcıları güvenli limanlara yöneltiyor ve yatırımcıların güvenli liman olarak doları seçtiği görülüyor.

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ABD ENFLASYONU KRİTİK

ABD haziran ayı enflasyonu Türkiye saati ile yarın 15:30’da açıklanacak. Piyasa beklentisi, ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 9 seviyesine yükselerek, 41 yılın zirvesini yenilemesi yönünde… ABD enflasyonu, Fed’in sıkılaşma politikasında çizeceği yol haritasını belirleyici bir unsur olduğu için oldukça kritik.

Beklentilere paralel gelecek bir verinin piyasalar üzerinde sert hareketlere etki etmesi beklenmezken; beklentiler üzerinde gelecek bir veri Fed’in sıkılaşma politikasında daha da agresifleşebileceği beklentisiyle piyasalarda sert hareketlere sebep olabilir. 

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugünkü işlemlerde 9 ayın en düşük seviyesine kadar gerilerken; gün içerisinde en yüksek 1744 doları gördü. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,11 oranında yükselişle 1735 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, Kurban Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne 967 liradan başladı. Gram altın, uluslararası piyasalarda gün içerisinde en yüksek 972,82 lirayı, en düşük ise 958,15 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:17 itibarıyla yüzde 0,15 oranında yükselişe 969,82 lira seviyesinde bulunuyor. 

 


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