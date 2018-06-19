‹ Önceki Haber Döviz depo ihalesinde teklif 270 milyon dolar Döviz depo ihalesinde teklif 270 milyon dolar Sonraki Haber › Türkiye'nin risk primi 2,5 yılın zirvesini gördü Türkiye'nin risk primi 2,5 yılın zirvesini gördü

KOSGEB Diyarbakır'da bin kişiyi işveren yaptı

19.06.2018 - 11:50
KOSGEB Diyarbakır'da bin kişiyi işveren yaptı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorununun çözümü için uygulamaya geçirdiği Girişimcilik Destek Programı kapsamında Diyarbakır'da 5 yılda 14 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdi. Eğitimin ardından 320'si kadın bin kişi, kurumdan aldığı destekler sayesinde kendi iş yerini açtı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), sağladığı desteklerle Diyarbakır'da bin kişiyi işveren yaptı.

KOSGEB'in, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla Girişimcilik Destek Programı kapsamında başlattığı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başarıyla sürüyor.

KOSGEB Diyarbakır İl Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla 5 yılda 14 bin kişiye 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verdi.

Bu eğitimi başarıyla tamamlayarak KOSGEB Girişimcilik Sertifikası'nı alan 320'si kadın bin kişi kurumun sağladığı krediyle kendi iş yerini açtı.

7 BİN 600 KİŞİYE DESTEK VERİLDİ

KOSGEB Diyarbakır İl Müdürü Hasan Solmaz, AA muhabirine, yeni girişimci ve KOBİ'lere, finansmana erişimlerini, Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini artırılmaları ve teknolojik alt yapılarını geliştirilmeleri için uygulamaya geçirdikleri farklı programlarla hibe ve geri ödemeli destek sunduklarını söyledi.

Hibe ve geri ödemeli kredilerin en başında Girişimcilik Destek Programı'nın geldiğine işaret eden Solmaz, Diyarbakır'da beş yılda 5 bin 600'üne kredi, 2 binine hibe olmak üzere 7 bin 600 kişiye destek sunduklarını aktardı.

"Şimdiye kadar bin girişimcimizi işveren yaptık, onlara 25 milyon lira civarında destek ödemesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullanan Solmaz, dönem dönem faizsiz kredilerle özel işletmelere katkı verdiklerini vurguladı.

"250 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KREDİ HACMİ OLUŞTURDUK"

Solmaz, Girişimcilik Destek Programı'nda 2016 yılında Türkiye birincisi olduklarını dile getirdi.

KOSGEB'in uygulamaya koyduğu yeni vizyonuyla yerli ve milli üretime büyük destek verdiğine işaret eden Solmaz, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da son beş yılda girişimcilerimize ve KOBİ'lerimize 60 milyon liranın üzerinde destek ödemesi gerçekleştirdik.

Sadece geçen yıl 21 milyon lira ödeme yaptık. 60 milyonun yanı sıra 37 milyon lirayla sadece verdiğimiz kredilerin faizini karşıladık.

Karşıladığımız faiz miktarıyla 250 milyon liranın üzerinde bir kredi hacmi oluşturduk."

Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanarak aldığı krediyle kendi iş yerini açan Emine Alagöz, 7 yıl bir ilaç firmasında çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdiğini, KOSGEB desteklerinin bu konuda kendisine cesaret verdiğini söyledi.

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlara yönelik vitamin ve mineral kombinasyonlu ürünler imal eden işletme kurduğunu belirten Alagöz, KOSGEB'in hibe desteğinin yanı sıra fuar, katalog, nitelikli eleman desteklerinden de faydalandığını ifade etti.

Alagöz, şunları kaydetti:

"KOSGEB'in 200 bin lira civarında desteği oldu. Bir yatırımcı için bu miktar az değil. Yeni bir firma olduğum için bu yıl düzenlenen fuara katılmayabilirdim ama KOSGEB'in verdiği destek ve cesaretle fuara katıldım, standımı kurdum.

Irak'taki ikinci müşterimle fuarda tanıştım. Bu sebepten dolayı KOSGEB’in maddi tarafının yanı sıra manevi desteği çok oldu.

Yatırım yapacak kişin ilk aklına gelmesi gereken yer KOSGEB'dir. Cesaret verir, desteği bellidir."

Programdan faydalanan Siracettin Yıldız da girişimcilik kursunu başarıyla tamamlamasının ardından 3 ortağıyla hazır giyim imalatı yapan firma kurmaya karar verdiklerini söyledi.

120 çalışanın bulunduğu atölyede Türkiye'de en çok bilinen giyim markalarından birine fason üretim yaptıklarına işaret eden Yıldız, şöyle devam etti: 
"İş yerimizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Bin 600 metrekare kapalı alanımız var.

Kapasite artırmak için 3 bin metrekare kapalı alana sahip atölye inşa ediyoruz.

KOSGEB'den alacağımız 1 milyon liralık makine desteğiyle burada 350 kişiye istihdam sağlayacağız. Yatırımımızı KOSGEB ile geliştirerek, daha çok istihdam sağlıyoruz." 


‹ Önceki Haber Döviz depo ihalesinde teklif 270 milyon dolar Döviz depo ihalesinde teklif 270 milyon dolar Sonraki Haber › Türkiye'nin risk primi 2,5 yılın zirvesini gördü Türkiye'nin risk primi 2,5 yılın zirvesini gördü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.437 Değişim: 1,50% Hacim : 6.535 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.289 19.06.2018 Yüksek 94.743
Açılış: 92.598
4,7242 Değişim: 0,42%
Düşük 4,7019 19.06.2018 Yüksek 4,7758
Açılış: 4,7044
5,4732 Değişim: 0,06%
Düşük 5,4602 19.06.2018 Yüksek 5,5177
Açılış: 5,4699
193,99 Değişim: 0,32%
Düşük 193,29 19.06.2018 Yüksek 196,37
Açılış: 193,38
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.