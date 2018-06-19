Döviz depo ihalesinde teklif 270 milyon dolar

Merkez Bankası’nın, TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 270 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 270 milyon dolar olurken, ihaleye 270 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2, TL için yüzde 17,75 olarak ilan edilmişti.