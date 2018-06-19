Türkiye'nin risk primi 2,5 yılın zirvesini gördü

Türkiye ve Güney Afrika'nın 5 yıllık risk primi (CDS) ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimiyle yükseldi. Türkiye'nin risk primi Eylül 2015'den beri en yüksek seviyeyi gördü.

Türkiye ve Güney Afrika'nın beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primleri yatırımcıların Çin ve ABD arasındaki artan ticaret gerilimini dikkatle izlemeleriyle sırasıyla Eylül 2015 ve Aralık 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Gelişmekte olan ülke piyasaları, ticaret savaşının küresel büyümeyi durduracağı ve gelişmekte olan piyasa ihracatçılarını için engel oluşturacağı yönündeki endişelerle satış baskısı altında kaldı.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler IHS Markit verilerine göre dünkü kapanışa kıyasla 4 baz puan yükselerek iki buçuk yılın zirvesi olan 329 baz puanı görürken, Güney Afrika'nın beş yıllık CDS'leri ise dünkü kapanışa kıyasla 11 baz puan artışla bir buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 229 baz puana yükseldi.