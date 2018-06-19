Bakan Şimşek doların neden yükseldiğini açıkladı
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden dolardaki yükselişle ilgili açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu;
Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil.
Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte.
Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz.
Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 19 Haziran 2018
Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte.
Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz. https://t.co/pYA5kgcohp
- İşte vizesiz gidebileceğiniz 63 ülke
- Sosyal medya ile zengin oldular! Nasıl mı?
- İşte 2050'nin en büyük ekonomileri ! Türkiye'de listede
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
- KREDİ