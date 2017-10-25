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KOBİ'lere siparişi 3,3 milyar lirayı aştı

25.10.2017 - 14:06

ASELSAN'ın, KOBİ ve yurt içi alt yüklenicilerdeki sipariş tutarı 3,3 milyar lirayı geçti.

Türkiye'nin önde gelen yüksek teknoloji şirketlerinden ASELSAN, küçük ve orta büyüklükte işletmelerle (KOBİ) kurduğu iş birlikleriyle bu kuruluşların hem teknolojik gelişimlerine hem de ekonomik büyümelerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Her 10 siparişinden 9'unu KOBİ niteliğindeki firmalara veren ASELSAN'ın 2016 verilerine göre, KOBİ ve yurt içi alt yüklenicilerdeki sipariş tutarı 3,3 milyar liranın üzerine çıktı.

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TEKNOLOJİK BİRİKİM SANAYİYE YAYILIYOR

ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, ulusal ve uluslararası ölçekte elde ettikleri birikimin sanayiye yayılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Savunma sanayisinde milli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Üretim ve tasarım alanında alt yüklenici firmalara ihtiyaç duyuyoruz. Savunma sanayisi kümeleriyle iş birlikleri, özellikle savunma sanayisinde yerlileştirme çalışmaları bizim için oldukça önemli. Bu tür ortak çözüm üretme platformlarına destek veriyoruz. Özellikle Bursa'nın otomotivde kazandığı birikimden savunma sanayisinin daha fazla yararlanabileceğini düşünüyoruz." dedi.


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