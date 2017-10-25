"Turizmde teşvik çalışması tamamlandı"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, turizm sektörüne yönelik teşvik çalışmasının tamamlandığını, acentelerin yüksek sezon dışında da destekleneceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "3. Turizm Şurası" tanıtım toplantısında sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turizm sektörüne yönelik teşvik çalışmasının tamamlandığını söyleyen Bakan Kurtulmuş, "Maliye Bakanlığı ile anlaştıktan sonra Bakanlar Kurulu'na getireceğiz. Turizm acentelerini yüksek sezon dışında da destekleyecek bir plan üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kurtulmuş, "Turizmin stratejik sektör haline gelebilmesi için hamle yapacağız. Ürün çeşitlendirmesinin yanı sıra Uzakdoğu, Hindistan ve Çin alternatif pazarlarımız olacak. Turist sayısında yıl sonunda 30 milyon hedefimizi yakalayacağız" şeklinde konuştu.

THY'nin Çin'e uçuş frekansının artırılması ve Çin'de yeni destinasyonların eklenmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, bu yönde müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

2023 turizm stratejisinin revize edileceğini de kaydeden Kurtulmuş, turizmde sert düşen fiyatların önümüzdeki yıldan itibaren yükseleceğini düşündüğünü, hedeflerinin turist başına bin dolar seviyesini birkaç yıl içinde geçmek olduğunu belirtti.

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