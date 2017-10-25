‹ Önceki Haber Başbakan Yıldırım'dan 'büyüme' tahmini Başbakan Yıldırım'dan 'büyüme' tahmini Sonraki Haber › KOBİ'lere siparişi 3,3 milyar lirayı aştı KOBİ'lere siparişi 3,3 milyar lirayı aştı

"Turizmde teşvik çalışması tamamlandı"

25.10.2017 - 14:05

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, turizm sektörüne yönelik teşvik çalışmasının tamamlandığını, acentelerin yüksek sezon dışında da destekleneceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "3. Turizm Şurası" tanıtım toplantısında sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turizm sektörüne yönelik teşvik çalışmasının tamamlandığını söyleyen Bakan Kurtulmuş, "Maliye Bakanlığı ile anlaştıktan sonra Bakanlar Kurulu'na getireceğiz. Turizm acentelerini yüksek sezon dışında da destekleyecek bir plan üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kurtulmuş, "Turizmin stratejik sektör haline gelebilmesi için hamle yapacağız. Ürün çeşitlendirmesinin yanı sıra Uzakdoğu, Hindistan ve Çin alternatif pazarlarımız olacak. Turist sayısında yıl sonunda 30 milyon hedefimizi yakalayacağız" şeklinde konuştu.

THY'nin Çin'e uçuş frekansının artırılması ve Çin'de yeni destinasyonların eklenmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, bu yönde müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

2023 turizm stratejisinin revize edileceğini de kaydeden Kurtulmuş, turizmde sert düşen fiyatların önümüzdeki yıldan itibaren yükseleceğini düşündüğünü, hedeflerinin turist başına bin dolar seviyesini birkaç yıl içinde geçmek olduğunu belirtti.

##$$IHTIYACKREDIWIDGET##$$


Etiketler

  • Numan Kurtulmuş
  • turizm sektörü
  • 3. Turizm Şurası
  • Turizmde teşvik
‹ Önceki Haber Başbakan Yıldırım'dan 'büyüme' tahmini Başbakan Yıldırım'dan 'büyüme' tahmini Sonraki Haber › KOBİ'lere siparişi 3,3 milyar lirayı aştı KOBİ'lere siparişi 3,3 milyar lirayı aştı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.863 Değişim: 0,61% Hacim : 2.826 Mio.TL Son veri saati : 15:44
Düşük 107.560 25.10.2017 Yüksek 108.115
Açılış: 107.560
3,7358 Değişim: -0,15%
Düşük 3,7282 25.10.2017 Yüksek 3,7441
Açılış: 3,74155
4,4018 Değişim: -0,02%
Düşük 4,3852 25.10.2017 Yüksek 4,4065
Açılış: 4,4026
152,88 Değişim: -0,47%
Düşük 152,57 25.10.2017 Yüksek 153,73
Açılış: 153,60
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.