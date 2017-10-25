Yeni Fed başkanına TL ne tepki verir?

ING, John Taylor'ın Fed Başkanlığı görevine gelmesinin Türk Lirası için ciddi ölçüde negatif olabileceğini belirtti.

ING, ekonominin gündemindeki önemli konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. ING'ye göre; TCMB'nin Perşembe günkü para politikası toplantısından böyle bir sonuç çıkması Türk Lirası'nı destekler. Bununla birlikte bankaya göre; dolar/TL 'deki fiyat hareketinin önemli kısmı Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Fed'in Başkanlık koltuğuna ilişkin yapılacak açıklama tarafından belirlenebilir.

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AMB'den çıkabilecek daha az güvercin olacak bir tapering ve daha yüksek faizlerin lirayı zayıflatabileceğinin altını çizen bankaya göre; John Taylor'ın göreve gelmesi TL için ciddi ölçüde negatif olabilir; Jerome Powell'ın seçilmesi durumunda ise TL dahil gelişen piyasa paraları yükselebilir.

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