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Yeni Fed başkanına TL ne tepki verir?

25.10.2017 - 14:08

ING, John Taylor'ın Fed Başkanlığı görevine gelmesinin Türk Lirası için ciddi ölçüde negatif olabileceğini belirtti.

ING, ekonominin gündemindeki önemli konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. ING'ye göre; TCMB'nin Perşembe günkü para politikası toplantısından böyle bir sonuç çıkması Türk Lirası'nı destekler. Bununla birlikte bankaya göre; dolar/TL 'deki fiyat hareketinin önemli kısmı Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Fed'in Başkanlık koltuğuna ilişkin yapılacak açıklama tarafından belirlenebilir.

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AMB'den çıkabilecek daha az güvercin olacak bir tapering ve daha yüksek faizlerin lirayı zayıflatabileceğinin altını çizen bankaya göre; John Taylor'ın göreve gelmesi TL için ciddi ölçüde negatif olabilir; Jerome Powell'ın seçilmesi durumunda ise TL dahil gelişen piyasa paraları yükselebilir.


Etiketler

  • TCMB
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  • TL
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