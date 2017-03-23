E-ticarette yatırım ve teşvik uygulamalarına dair bilmeniz gerekenler

Çoğu girişimcinin ilk yöneldiği alan e-ticaret sektörü. Bu alanı cazip kılansa yatırım ve teşvik uygulamaları.

Bir girişimin hayata geçirilebilmesi ve başarılı olabilmesi için yatırım ve teşvik desteği alması çok önemlidir. Günümüzde girişimcilerin en çok üzerinde durduğu yatırım alanlarından birisi de e-ticaret sektörüdür. Dolayısıyla bu alanda harekete geçmek isteyen girişimcilere verilen desteklerin neler olduğu merak ediliyor. İşte yatırım ve teşvik uygulamalarına dair bilmeniz gerekenler:

E- TİCARET DESTEK VE TEŞVİKLERİ NELERDİR?

Son yıllarda kamu kurumlarının, e-ticaret alanında başarılı olmak için gerekli olan teknolojik ve ekonomik destekleri sağlamada harekete geçtiği görülüyor. Rekabet düzeyini artırmak, finans zorluklarını aşmak ve hizmet kalitesini artırmak için verilen destek uygulamaları şu şekilde:

1. KOSGEB

Kredi ve hibe desteklerinin yanı sıra mesleki eğitim imkanı da sağlayan KOSGEB, "Yeni Girişimci İşletme Kuruluş Desteği" bünyesinde geri ödemesiz 3.000 TL ile 70.000 TL olarak finansal destek sağlıyor. Ayrıca başarılı olan projeler, iş planı ve para ödüllerinin de sahibi olabiliyor.

2. TÜBİTAK

"Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek" programları içerisinde teknik ve ticari destek TÜBİTAK tarafından kabul edilen e-ticaret projelerine veriliyor. 100.000 TL'lik üst limitli sermaye desteği ve yurt dışındaki fuarlarda tanıtım imkanı da bu destek paketi içerisinde bulunuyor.

3. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

Sanayi Bakanlığının da desteğiyle "Ticarileştirme Projeleri Desteği" adı altında, e-ticaret girişimlerine finansal destek sağlanıyor. Bu destekte, proje maliyetinin yüzde 50'si hibe şeklinde karşılanıyor. Ayrıca Dış Ticaret Müsteşarlığı üzerinden de 24 aylık vadelerle düşük faizli ve eşit ödemeli kredi imkanı da verilebiliyor.

E-TİCARET VE YURT DIŞINA AÇILMA

İhracat teşvikleri sayesinde e-ticaret alanında yatırım yapmak isteyenler, yurt dışına da hizmet sağlayabiliyor. Devlet İhracat Yardımları desteğinden faydalanabilmek için e-ticaret hizmeti veren internet sitesinin Türkçe dışında bir dilde daha faaliyet göstermesi gerekiyor. Bununla birlikte, ticareti yapılan ürünün Türk malı olması ve bu alanda tescillenmesi olması şartı aranıyor. Bu şirketlerin aynı zamanda limited, anonim veya kolektif şirket özelliği taşıması gerekiyor.

Bu özelliklere sahip olan şirketler, hedef pazarındaki Türkçe olmayan internet sitelerine banner reklam verebiliyor. Destek, yabancı dergi, gazete ve diğer tanıtım araçlarında harcanan masrafları da karşılıyor. Bütün bu yatırım ve teşvik uygulamalarının bütçesi, 250 bin dolara da çıkabiliyor.

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