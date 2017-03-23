‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı hisse ve DİBS aldı ! Yabancı yatırımcı hisse ve DİBS aldı ! Sonraki Haber › Yüzde 11 küçülme bekleniyor Yüzde 11 küçülme bekleniyor

E-ticarette yatırım ve teşvik uygulamalarına dair bilmeniz gerekenler

23.03.2017 - 14:30

Çoğu girişimcinin ilk yöneldiği alan e-ticaret sektörü. Bu alanı cazip kılansa yatırım ve teşvik uygulamaları.

Bir girişimin hayata geçirilebilmesi ve başarılı olabilmesi için yatırım ve teşvik desteği alması çok önemlidir. Günümüzde girişimcilerin en çok üzerinde durduğu yatırım alanlarından birisi de e-ticaret sektörüdür. Dolayısıyla bu alanda harekete geçmek isteyen girişimcilere verilen desteklerin neler olduğu merak ediliyor. İşte yatırım ve teşvik uygulamalarına dair bilmeniz gerekenler:

E- TİCARET DESTEK VE TEŞVİKLERİ NELERDİR?

Son yıllarda kamu kurumlarının, e-ticaret alanında başarılı olmak için gerekli olan teknolojik ve ekonomik destekleri sağlamada harekete geçtiği görülüyor. Rekabet düzeyini artırmak, finans zorluklarını aşmak ve hizmet kalitesini artırmak için verilen destek uygulamaları şu şekilde:

1. KOSGEB

Kredi ve hibe desteklerinin yanı sıra mesleki eğitim imkanı da sağlayan KOSGEB, "Yeni Girişimci İşletme Kuruluş Desteği" bünyesinde geri ödemesiz 3.000 TL ile 70.000 TL olarak finansal destek sağlıyor. Ayrıca başarılı olan projeler, iş planı ve para ödüllerinin de sahibi olabiliyor.

2. TÜBİTAK

"Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek" programları içerisinde teknik ve ticari destek TÜBİTAK tarafından kabul edilen e-ticaret projelerine veriliyor. 100.000 TL'lik üst limitli sermaye desteği ve yurt dışındaki fuarlarda tanıtım imkanı da bu destek paketi içerisinde bulunuyor.

3. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

Sanayi Bakanlığının da desteğiyle "Ticarileştirme Projeleri Desteği" adı altında, e-ticaret girişimlerine finansal destek sağlanıyor. Bu destekte, proje maliyetinin yüzde 50'si hibe şeklinde karşılanıyor. Ayrıca Dış Ticaret Müsteşarlığı üzerinden de 24 aylık vadelerle düşük faizli ve eşit ödemeli kredi imkanı da verilebiliyor.

E-TİCARET VE YURT DIŞINA AÇILMA

İhracat teşvikleri sayesinde e-ticaret alanında yatırım yapmak isteyenler, yurt dışına da hizmet sağlayabiliyor. Devlet İhracat Yardımları desteğinden faydalanabilmek için e-ticaret hizmeti veren internet sitesinin Türkçe dışında bir dilde daha faaliyet göstermesi gerekiyor. Bununla birlikte, ticareti yapılan ürünün Türk malı olması ve bu alanda tescillenmesi olması şartı aranıyor. Bu şirketlerin aynı zamanda limited, anonim veya kolektif şirket özelliği taşıması gerekiyor.

Bu özelliklere sahip olan şirketler, hedef pazarındaki Türkçe olmayan internet sitelerine banner reklam verebiliyor. Destek, yabancı dergi, gazete ve diğer tanıtım araçlarında harcanan masrafları da karşılıyor. Bütün bu yatırım ve teşvik uygulamalarının bütçesi, 250 bin dolara da çıkabiliyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Yabancı yatırımcı hisse ve DİBS aldı ! Yabancı yatırımcı hisse ve DİBS aldı ! Sonraki Haber › Yüzde 11 küçülme bekleniyor Yüzde 11 küçülme bekleniyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
90.383 Değişim: 0,69% Hacim : 3.093 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 89.657 24.03.2017 Yüksek 90.383
Açılış: 89.869
3,6078 Değişim: -0,75%
Düşük 3,5979 24.03.2017 Yüksek 3,6397
Açılış: 3,6351
3,8987 Değişim: -0,60%
Düşük 3,8895 24.03.2017 Yüksek 3,9249
Açılış: 3,9221
144,44 Değişim: -0,75%
Düşük 144,35 24.03.2017 Yüksek 145,67
Açılış: 145,53
1,0803 Değişim: 0,19%
Düşük 1,0761 24.03.2017 Yüksek 1,0818
Açılış: 1,07831
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.