OSD Başkanı Önen, "Otomotiv pazarında bu sene en az yüzde 11 küçülme bekleniyor; sürdürülebilir büyüme için tedbir alınmalı" dedi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Kudret Önen, derneğin genel kurul toplantısı öncesi yaptığı sunumda şunları söyledi:

* Geçen yıl 1.49 milyon adet olan otomotiv ana sanayi üretiminin bu yıl 1.65 milyon adet aracın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz

* Geçen yıl 1.14 milyon adet olan otomotiv ana sanayi ihracatının bu yıl 1.35 milyon adet aracın üzerinde olacağını; 24.2 milyar dolar olan ihracatın 27 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz

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* Bu yıl otomotiv pazarı yavaşlamayla başladı; ticari araç pazarı 2016'da yüzde 12 daraldı, durgunluk bu yıl da sürüyor

* İç pazarda sürdürülebilir büyüme için kısa ve orta vadeli tedbirler alınmalı

* Önerilerimiz yaşlı araçlar için hurda araç programının devreye alınması, ticari araç için kiralama uygulaması, ÖTV matrahlarının bir formül çerçevesinde güncellenmesi

* Otomotiv pazarında bu sene en az yüzde 11 küçülme bekleniyor