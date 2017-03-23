Yabancı yatırımcı hisse ve DİBS aldı !

Yurtdışı yerleşiklerin DİBS portföyü 17 Mart haftasında 9.6 milyon dolar, hisse portföyü 44 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 17 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 9.6 milyon dolar arttı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 44 milyon dolar arttı.

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Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 17 Mart haftası itibarıyla 25.5 milyar dolar oldu. Verilere göre, 10 Mart haftasında DİBS stoku 24.92 milyar dolar, arındırılmış giriş tutarı 354 milyon dolar olmuştu.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 17 Mart haftası itibarıyla 39.65 milyar dolardan 40.85 milyar dolara yükseldi.