Adım adım organik tarım sektörünün e-ticaretteki yeri

Sağlıklı beslenme trendinin yükselişi ile birlikte organik pazarında da ciddi bir talep artışı gözlemleniyor. İşte organik tarım sektörünün e-ticaretteki yeri...

Dünya ticaretinin son yıllarda e-ticaretle birlikte global anlamda evrilmesi ve sağlıklı beslenme trendinin yükselişi ile birlikte organik pazarında da ciddi bir talep artışı gözlemleniyor. Dünya organik tarım üreticileri artan talebe karşılık vermek için yeni pazarlama platformları ve stratejileri geliştiriyor. Bunlardan birisi de son dönemlerin en etkili ticaret şekillerinden biri olan e-ticaret.

E-TİCARETTE ORGANİK ÜRÜNLER PAZARI BÜYÜYOR

Artan talebe karşılık vermek ve her kesimdeki müşteriye ulaşmanın en kolay ve hızlı yolu olan e-ticaret girişimleri ile sağlıklı yaşam ve organik ürün satışı eskisinden daha ulaşılabilir olmaya başladı. Sağlıklı yaşam konusunda farkındalığın artması, doğal olana yönelme ve halkın bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılması da organik tarım üreticilerinin daha aktif bir şekilde e-ticarete adım atmalarına vesile oldu.

Ülkemizde bu işi yapan profesyonel üreticiler sağlıklı gıda satışı yapan internet sitelerinden veya kendi kurdukları e-ticaret sitelerinden müşterilere taze ve organik ürün pazarlaması yapabiliyor. Kimyasal atıkların ve hormonlu gıdaların insan sağlığını önemli ölçüde tehdit etmesi ile birlikte güvenilir ürünler satan organik tarım şirketlerinin de yıldızı parlıyor. Tamamı Tarım Bakanlığı onaylı ve organik ürün sertifikalı olan sağlıklı ürün gamı ile hizmet veren bu şirketler sadece organik ürünlerle tamamen doğal koşullarda üretilmiş olan ürünlere yer veriyor.

HER ÇEŞİT ORGANİK ÜRÜNE ONLİNE ORTAMDA ULAŞMAK MÜMKÜN

Sağlıklı ve iyi saklama koşulları sağlanarak büyük şehirlerde iki veya üç günde kargoların teslim edilmesi gerçekleştiriliyor. Bazı firmalar İstanbul içi siparişleri aynı gün veya ertesi gün teslim seçeneği ile de sunabiliyor. Organik ürünler arasında yumurtadan meyve ve sebzeye, et ürünlerinden sağlıklı bakliyat ve zeytinyağı çeşitlerine kadar oldukça geniş yelpazede ürün seçenekleri sunuluyor.

Üretici ile tüketici arasındaki sınırları kaldıran ve daha şeffaf bir alışveriş ortamı sunan e-ticaret ile organik tarım sektörünün gelecek yıllarda katlanarak büyüme göstermesi ve tarım sektörüne yeni oyuncuların da katılması bekleniyor. Türkiye'de dünyaya oranla hala az gelişmiş olan organik tarım ürünleri pazarının dijital gelişmelerle birlikte dünya standartlarını yakalaması ve ekonomiye daha fazla katkı sağlaması da sektörün diğer beklentileri arasında bulunuyor.