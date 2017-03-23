‹ Önceki Haber "Enflasyondaki yükseliş devam edebilir" "Enflasyondaki yükseliş devam edebilir" Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı hisse ve DİBS aldı ! Yabancı yatırımcı hisse ve DİBS aldı !

Adım adım organik tarım sektörünün e-ticaretteki yeri

23.03.2017 - 14:28

Sağlıklı beslenme trendinin yükselişi ile birlikte organik pazarında da ciddi bir talep artışı gözlemleniyor. İşte organik tarım sektörünün e-ticaretteki yeri...

Dünya ticaretinin son yıllarda e-ticaretle birlikte global anlamda evrilmesi ve sağlıklı beslenme trendinin yükselişi ile birlikte organik pazarında da ciddi bir talep artışı gözlemleniyor. Dünya organik tarım üreticileri artan talebe karşılık vermek için yeni pazarlama platformları ve stratejileri geliştiriyor. Bunlardan birisi de son dönemlerin en etkili ticaret şekillerinden biri olan e-ticaret.

E-TİCARETTE ORGANİK ÜRÜNLER PAZARI BÜYÜYOR

Artan talebe karşılık vermek ve her kesimdeki müşteriye ulaşmanın en kolay ve hızlı yolu olan e-ticaret girişimleri ile sağlıklı yaşam ve organik ürün satışı eskisinden daha ulaşılabilir olmaya başladı. Sağlıklı yaşam konusunda farkındalığın artması, doğal olana yönelme ve halkın bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılması da organik tarım üreticilerinin daha aktif bir şekilde e-ticarete adım atmalarına vesile oldu.

Ülkemizde bu işi yapan profesyonel üreticiler sağlıklı gıda satışı yapan internet sitelerinden veya kendi kurdukları e-ticaret sitelerinden müşterilere taze ve organik ürün pazarlaması yapabiliyor. Kimyasal atıkların ve hormonlu gıdaların insan sağlığını önemli ölçüde tehdit etmesi ile birlikte güvenilir ürünler satan organik tarım şirketlerinin de yıldızı parlıyor. Tamamı Tarım Bakanlığı onaylı ve organik ürün sertifikalı olan sağlıklı ürün gamı ile hizmet veren bu şirketler sadece organik ürünlerle tamamen doğal koşullarda üretilmiş olan ürünlere yer veriyor.

HER ÇEŞİT ORGANİK ÜRÜNE ONLİNE ORTAMDA ULAŞMAK MÜMKÜN

Sağlıklı ve iyi saklama koşulları sağlanarak büyük şehirlerde iki veya üç günde kargoların teslim edilmesi gerçekleştiriliyor. Bazı firmalar İstanbul içi siparişleri aynı gün veya ertesi gün teslim seçeneği ile de sunabiliyor. Organik ürünler arasında yumurtadan meyve ve sebzeye, et ürünlerinden sağlıklı bakliyat ve zeytinyağı çeşitlerine kadar oldukça geniş yelpazede ürün seçenekleri sunuluyor.

Üretici ile tüketici arasındaki sınırları kaldıran ve daha şeffaf bir alışveriş ortamı sunan e-ticaret ile organik tarım sektörünün gelecek yıllarda katlanarak büyüme göstermesi ve tarım sektörüne yeni oyuncuların da katılması bekleniyor. Türkiye'de dünyaya oranla hala az gelişmiş olan organik tarım ürünleri pazarının dijital gelişmelerle birlikte dünya standartlarını yakalaması ve ekonomiye daha fazla katkı sağlaması da sektörün diğer beklentileri arasında bulunuyor.


‹ Önceki Haber "Enflasyondaki yükseliş devam edebilir" "Enflasyondaki yükseliş devam edebilir" Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı hisse ve DİBS aldı ! Yabancı yatırımcı hisse ve DİBS aldı !
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
90.383 Değişim: 0,69% Hacim : 3.093 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 89.657 24.03.2017 Yüksek 90.383
Açılış: 89.869
3,6078 Değişim: -0,75%
Düşük 3,5979 24.03.2017 Yüksek 3,6397
Açılış: 3,6351
3,8987 Değişim: -0,60%
Düşük 3,8895 24.03.2017 Yüksek 3,9249
Açılış: 3,9221
144,44 Değişim: -0,75%
Düşük 144,35 24.03.2017 Yüksek 145,67
Açılış: 145,53
1,0803 Değişim: 0,19%
Düşük 1,0761 24.03.2017 Yüksek 1,0818
Açılış: 1,07831
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.