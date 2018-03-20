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ABD’de eğitim aldı ihracatçı oldu

20.03.2018 - 13:51

AV baskısı nedeniyle Ege Denizi’nde artık ender görülen trança, sinarit ve mercan gibi balık türlerini çiftlik ortamında yetiştirmeyi başaran girişimci, bu türlerle 2 milyon Euro’luk ihracat yaptı.

Su ürünleri mühendisleriyle birlikte yapılan çalışma sonucunda yaklaşık 20 tür arasında denemeleri başarıyla sonuçlanan trança, sinarit ve mercana odaklanan Tuncer, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında kurduğu çiftliklerde bu türlerin yetiştiriciliğine başladı. Tuncer, daha derin sularda yaşayan ve az bilinen bu türlerle kısa sürede yıllık 2 milyon Euro’luk ihracat rakamına ulaştı.

Tuncer, yetiştirdikleri türlerin nesillerinin aşırı avcılık nedeniyle tehlike altında bulunduğunu, dolayısıyla yaptıkları işin ekonomik faydalarının yanı sıra türlerin devamlılığı açısından da önemli olduğunu söyledi. Çiftlikte 75 metreye ulaşan kafeslerde doğal ortam ve yemlerle balık beslediklerini belirten Tuncer, bu balıklara özellikle Avrupa pazarından yoğun talep geldiğini ifade etti.    
Yetiştirilmeleri daha fazla özen isteyen bu türlerde yıllık üretimin 400 tona ulaştığını bildiren Tuncer, “denizlerin kraliçesi” olarak tanımlanan trançayı çiftlik ortamında 6 yıl beslediklerini, yaklaşık 6 kilogram ağırlığa ulaştığında pazara sunduklarını, sinaritin ise 3 yıllık bir yetiştirme sonrası hasatının yapıldığını anlattı.


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