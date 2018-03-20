"Petrolde en kötü geride kaldı"

Petrol 66,50 doların hemen altından işlem görürken, OPEC Genel Sekreteri Barkindo, piyasada istikrarın yeniden oluşmasını beklediklerini ve en kötünün geride kaldığını söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Azerbaycan'da katıldığı bir toplantıda, petrol piyasasında istikrarın kademeli olarak sağlandığını görmeye başladıklarını kaydetti.

Bu yıl içinde petrol piyasasında istikrarın yeniden oluşmasını beklediklerini söyleyen Barkindo, piyasada en kötü durumun geride kaldığını aktardı.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Barkindo ayrıca, küresel petrol stoklarının hala 5 yıllık ortalamanın üzerinde olduğuna da dikkati çekti.

Dün 66,10 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66,37 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,09 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 12:16'da yüzde 0,59 artışla 66,43 dolardan işlem gördü.

Etiketler