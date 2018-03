Dünya sanayii devlerinin buluşma noktası İstanbul oldu

“WIN Eurasia” 2018, rekor uluslararası ziyaretçi akını ile tamamlandı. 22 ülkeden bin 800’ün üzerinde katılımcı firmayı buluşturan fuarı toplam 75 bin kişi ziyaret etti. Fuarda, bu sene yabancı ziyaretçi sayısında da önceki senelere göre yüzde 51,2’lik rekor artış oldu. Fuar, 145 ülkeden ziyaretçi çekti.

Son yıllarda ileri teknolojili sanayii ürünleri ile ihracatını arttıran Türk sanayii sektörü bu başarısını 15-18 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen WIN EURASIA 2018 ile zirveye taşıdı. Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafında organize edilen fuar 25. yılında birçok ilke imza attı.

146 ülkeden, 75 bin 368 sektör profesyonelinin ziyaret ettiği WIN EURASIA ile sanayii sektörünün en fazla iş hacmi yaratan buluşmalarından birine imza attıklarını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi:

“Türkiye sanayisi adına çok önemli bir buluşma gerçekleştirdik. Fuarda bir rekora imza attık ve bir önceki yıl gerçekleştirdiğimiz WIN fuarlarına oranla yüzde 51,2’lik yabancı ziyaretçi artışı gerçekleştirdik. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Amerika’dan Kuzey ve Güney Afrika’ya, CIS ülkelerinden Asya ülkelerine kadar dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen sanayicileri 4 gün boyunca, 22 ülkeden katılan firmalar ile buluşturduk. 30 ülkeden 500’ün üzerinde alım heyetini, Türk sanayicileriyle bir araya getirdik. Bunun yanı sıra Türkiye genelinden 39 şehirden 100’ün üzerinde otobüs seferi ile Anadolu’da yer alan sektörel alıcılara da fuarımızı ziyaret etmeleri noktasında hizmet verdik. WIN EURASIA bu yıl çeyrek asırlık başarısının yanı sıra, hayata geçirdiği ilkleri ile de çok önemliydi. Endüstri 4.0 odaklı özel alanlarıyla ilk defa Türkiye’nin en büyük 6 sanayii fuarını bir araya getirerek hem katılımcı hem de ziyaretçi tarafında yeni rekorlar kırdık. Ziyaretçilerimiz otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik ve katmanlı üretim gibi teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleme fırsatı buldu. 360 derece tüm imalat sanayi sektörünü tek çatı altında topladığımız “WIN EURASIA” 2018 ile Türkiye’nin sanayicileri de son teknoloji ürünlerini dünyaya tanıtarak yeni ticari anlaşmalara imza attılar.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SÜRECİNİN GELECEĞİ “WIN EURASİA” İLE HIZ KAZANDI

Endüstri 4.0 odaklı özel konseptiyle hayata geçirilen özel alanları ve yeni uygulamalarıyla dünya sanayi devleri son teknolojilerini göstermek için fuarda yarıştı. Uluslararası firmaların; robot, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarını da sergilediği WIN EURASIA, 360 derece imalat sanayinin tüm bileşenlerini bir araya getirdi. Endustri 4.0 konsepti ile organize edilen fuarda Türk sanayicilerin gerçekleştirdikleri işbirlikleri ile teknoloji yatırımları hız kazandı. WIN EURASIA ziyaretçileri otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik ve katmanlı üretim gibi teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleme imkanı buldu.

“WIN EURASİA” 2018 İHRACATA BÜYÜK KATKI SAĞLADI

“WIN EURASIA” fuarı Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Rusya, Polonya, İspanya, Japonya, Fransa ve Kanada gibi 22 ülkenin uluslararası katılımcılara ev sahipliği yaptı. Katılımcı firmalar bir yandan ürün ve hizmetlerine ilişkin yenilikleri tanıtırken bir yandan da ikili iş görüşmeleriyle yeni anlaşmalar sağladı. Almanya, İtalya, Güney Kore, Çin ve Tayvan ise ülke pavilyonları ile fuarda yer alırken Türk firmalarla yeni ortaklıklar kurma noktasında yeni anlaşmalar sağlandı. Türkiye genelinden de 39 ilden 100’ün üzerinde alım grupları fuarı özel olarak ziyaret ederek uluslararası firmalarla tanışma fırsatı elde etti.

“WIN EURASİA” 2018 İÇİN KATILIMCI FİRMA GÖRÜŞLERİ;

Nevzat Ataklı, CEO / TRIOMOBIL; “Trio Mobil olarak takip ve IoT çözümleri konusunda yerli donanım ve yazılımlar geliştiren bir firmayız. 2011’den beri sektördeyiz, 10.000’in üzerinde kurumsal müşteride 100.000’e yakın cihazı yönetiyoruz. Şimdiye kadar Türkiye’de ve yurt dışında yirmiye yakın fuara katıldık, “WIN EURASIA” 2018 Fuarı kadar organizatör firmayla omuz omuza çalıştığımız bir fuar olmadı.

Fuarın genel düzeninden buradaki tanıştırma etkinliklerine kadar gerçekten çok üst düzey bir fuar geçirdik. Bunun yanında panellere gerçekten çok güzel katılım oldu, panelist olarak sektörle bir araya gelmek, sektöre teknoloji anlamında, Endüstri 4.0 ve IoT anlamında neler olup bittiğini anlatabilme fırsatı bulmamız çok kıymetli oldu bizler açısından. İyi networking yaptığımız, birçok firmayla, hedef kitle firmalarla tanıştığımız bir fuar oldu. Deutsche Messe’ye çok teşekkür ediyoruz”.

Can Alpin Albayrak, ALBA; “WIN EURASIA” ya 10 yıldır katılıyoruz. Her geçen sene daha memnun olarak ayrılıyoruz fuardan, talep daha fazla artıyor. Her geçen sene, talebin ve gelen ziyaretçinin gerek niteliğinin gerekse niceliğinin artışı bizi daha da memnun ediyor.”

Uluslararası “WIN Eurasia” Fuarının 26.’sı 14-17 Mart 2019’da gerçekleştirilecek.

