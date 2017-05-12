10 maddede yüzyılın dahisi Elon Musk

Herkes onu konuşuyor, herkes onun gibi olmak istiyor. Herkese ilham veren girişimleriyle adından söz ettiren Elon Musk'ı daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Yüzyılın teknoloji dahisi olarak anılan ve yaptığı başarılı yatırımlar kadar yeni girişimleri ile de dünyanın gözü üstünde olan Elon Musk Tesla Motor, Space X ve PayPal gibi yatırımlarından sonra şimdi de küresel ısınmaya savaş açan SolarCity girişimini geliştirmek için kolları sıvadı.

İşte yüzyılın dahisi Elon Musk;

Güney Afrika doğumlu olan Elon Musk, 1971 yılında doğdu, Pennyslvania Üniversitesi'ne ekonomi ve fizik okudu. Ünlü Stanford Üniversitesi'nde de yüksek lisansa kabul edilen Musk, buradaki lisansını kendi işine odaklanmak için bıraktı.

Elon Musk ileride başarılı bir girişimci ve dahi olacağının sinyallerini daha 12 yaşında vermeye başladı. Bir video oyunu için kod yazmayı başaran ve bunu dönemin ünlü bir dergisine satan Musk 500 dolar kazanmayı başardı.

Uzay, internet ve temiz havacılık alanında insanlığın çok daha ileri çözümlere ihtiyacı olduğuna karar veren Elon Musk böylece yatırımlarını ve girişimlerini bu yöne kaydırmaya karar verdi.

Finansal ödeme sistemi olan X.com'u 1999 yılında kuran Musk, böylece PayPal sisteminin de omurgasını oluşturmuş oldu.

31 yaşında uzay taşımacılığı işine merak saran Musk, XSpace adlı girişimini gün yüzüne çıkardı. Roket teknolojisi ve uzay fırlatma araçları üzerinde çalışan Musk, bu alanda da iddialı olduğunu kanıtladı.

Tesla Motors ile ilk elektrikli arabasını üreten Musk, bu arabadan 2500 adet satmayı başardı ve Tesla Roadster’lı bu araç önemli yenilikleri ile sektörü hareketlendirdi.

Toplu ulaşım konusunda da boş durmayan ve yeni fikirler üreten ünlü dahi Musk, Los Angeles ve San Francisco arasını yarım saate indiren bir ulaşım fikri olduğunu belirterek bu projesini birine satmaması halinde kendi geliştirebileceğini belirtti.

Çocukluk yıllarında fantastik romanlara ve çizgi romanlara meraklı olduğunu belirten Musk, okul yıllarında günde en az 4 saatini kitap okumaya harcadığını ve bundan zevk aldığını belirtiyor. Musk'ın dahi düşüncelerinde belki de bu alışkanlığının büyük payı var.

Elon Musk ünlü girişimcilerden de tam destek alan bir isim. Google'ın kurucuları arasında bulunan Larry Page onun hakkında çağ atlatan bir isim olduğunu ve servetini olan bağışlayabileceğini belirterek Musk'ın yüzyılın dahisi olduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü Vanity Fair dergisi tarafından Elon Musk dünyanın en önemli ezber bozan insanı seçilerek bir kez daha kendi alanında bir dahi olduğunu ortaya koydu.

Etiketler