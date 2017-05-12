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`Faizi biz belirlemiyoruz`

12.05.2017 - 12:35

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, "Faizi biz belirlemiyoruz, mevduat sahipleri belirliyor" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, TBB'nin Genel Kurulunda konuştu. Aydın, kredilerin büyümesi için mevduatın büyümesi ve öz kaynakların devreye alınması gerektiğini ifade ederek, "Bütün öz kaynaklarımızla topladığımız mevduatın tamamını kredi olarak kullandırdık. Gelecek ile ilgili beklentimiz de bankacılık sektörü büyüklüğünün milli gelirden daha hızlı artacağı yönünde" dedi.

"KGF kredileri hem arz hem talep tarafını olumlu etkiledi" diyen Aydın, "Yeni krediler veya yapılandırmalar yoluyla büyümeye destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bunun sonunda aşağı yönlü olan her türlü kredi büyümemiz yukarı harekette. Kredilerin artması büyümeyi de olumlu etkiledi" şeklinde konuştu.

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Aydın sektörün bilanço büyüklüğünün 2,4 trilyon TL olduğu bilgisini paylaşarak, bankacılığın yüksek şoklara karşı dayanıklı olduğunu söyledi.

'FAİZLERİ BİZ BELİRLEMİYORUZ'

Faizlerin aşağı inmesi gerektiğine yönelik eleştirilere de değinen Aydın, "Faizleri biz belirlemiyoruz, mevduat sahipleri belirliyor. Faizlerin aşağı yönlü hareket etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" açıklamasını yaptı.


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