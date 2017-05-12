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Dünyanın en genç girişimci kadınları

12.05.2017 - 12:58

Tutkularının peşinden azimle giden ve dünyaya adlarını duyurmayı başarmış dünyanın en genç kadın girişimçileri

Bir girişimcilik fikrine sahip olmak ve onu hayata geçirmek çok kolay bir iş değil.

Girişimi başarıya ulaştırmak ve bu dünyada bir kadın girişimci olarak tanınmak içinse her zaman belirli bir yaşa erişmek gerekmiyor.

Genç yaşta başarılı olan kadın girişimcileri sizler için listeledik.

ELİZABETH HOLMES

Elizabeth Holmes, Stanford Üniversitesi'nde öğrenciyken 19 yaşında okulu bıraktı ve Steve Jobs, Bill Gates gibi okulu bırakıp girişim fikrinin peşinden gidenler kervanına katıldı.

Kurduğu Theranos şirketi ile kan alma işlemini kolaylaştıran ve herkes tarafından ulaşılabilen bir işlem haline getiren Elizabeth sadece 33 yaşında!

OPRAH WİNFREY

17 yaşındayken Tennessee güzeli seçilmiş ve böylece sunuculuk ve yayıncılık hayatı başlayan Oprah Winfrey 1986 yılında Harpo Communications’ı kurarak kendi işine ilk adımı attığında sadece 32 yaşındaydı.

Bugün, Oprah Winfrey Show’un bütün haklarını satın aldı ve dünyanın en zengin kadınları arasında.

ANİTA RODDİCK

34 yaşındayken, İngiltere'de küçük bir dükkanda güzellik ve bakım ürünleri işine başlayan Anita, The Body Shop girişimini çok geçmeden büyüttü ve dünya çapında 2000 kadar mağazaya sahip bir marka haline getirdi.

The Body Shop, 2006 yılında L'Oreal'e satıldı.

SARA BLAKELY

1998 yılında, sadece 27 yaşındayken kurduğu Spanx isimli çorap firması için birkaç bin dolar harcadı ve kısa zamanda 150 milyon dolarlık bir girişimin sahibi oldu.

Geliştirdiği parmak uçları olmayan çorap fikri ile ünlenen Sara, bugün 100 farklı ürüne sahip bir girişimin arkasındaki isim.

DEBBİE FİELDS

20 yaşındayken, California'da bir kurabiye dükkanı açan Debbie'nin ilk gün hiç müşterisi olmadı ve kurabiyeleri bedavaya dağıttı. Daha sonra, kurabiyelerin birçok kişi tarafından beğenilmesiyle ünlendi ve Mrs. Fields Cookies markası ile bir bayilik sistemi kurdu.


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