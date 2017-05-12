Kartal bölgesi yatırımcının yüzünü güldürüyor!

Sabiha Gökçen Havalimanı, Osmangazi Köprüsü gibi önemli lokasyonlara yakınlığı, deniz otobüsü, hızlı feribot, Marmaray, metro gibi ulaşım merkezlerinin tam merkezinde olması nedeniyle İstanbul’un en gözde ilçesi olan Kartal, amortisman süresinin 18 yıl olmasıyla da konut alıcısının yüzünü güldürüyor.

Ada bazlı kentsel dönüşümün en güzel örneğini oluşturan Kartal’ın gözbebeği Atalar’da hayata geçirdiği lüks kentsel dönüşüm projeleriyle adından söz ettiren STCA Gayrimenkul, konutun değerini 6 kat artırıyor.

1990’lı yılların başına kadar önemli bir sanayi havzası konumunda olan Kartal bölgesi, sanayinin ağırlıklı olarak Gebze’ye taşınmasıyla konut yatırımcılarının yeni cazibe merkezi haline geldi. Sanayi yapılaşmalarının bölgeden çekilmesi, Osmangazi Köprüsü’nün açılması, Marmaray, metro, deniz otobüsü gibi ulaşım merkezlerinin tam merkezinde olmasıyla yatırımcıların yeni gözdesi haline gelen Kartal, amortisman süresinin 18 yıl olmasıyla da konut alıcısının yüzünü güldürüyor. Kadıköy’deki parselden kentsel dönüşümün aksine ada bazlı kentsel dönüşümle, gerçek bir kentsel dönüşümün nasıl olmasını gösteren Kartal’da metrekare fiyatları her geçen yıl biraz daha artıyor. 2010 yılında metrekaresi 2 bin TL olan konut fiyatları 10 bin TL’ye dayandı. Aslandağ Group’un yaklaşık 30 yıldır yapı malzemedeki deneyimini inşaat sektörüne taşıyarak kurduğu STCA Gayrimenkul, Yuvam Kartal’dan sonra inşa ettiği Kartallife-Atalar ile en doğru kentsel dönüşümün örneğini sunarken, bölgeye kattığı değerle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 24 katlı proje hem özlenen mahalle hayatını hem de site hayatının tüm ayrıcalığını bir arada sunuyor. Denize nazır konumu, Adalar manzarası, yeşil alanları, metro, deniz otobüsü gibi tüm ulaşım araçlarına ve İzmit Köprüsü, Bağdat Caddesi, E-5 hatlarına yakın olup her yere ulaşılabilirliği, geniş ve sessiz sokakları ile Anadolu Yakası’nın en prestijli ilçesi haline gelen Kartal’ın gözbebeği Atalar’da yükselmeye devam eden lüks butik konut projesi Kartallife-Atalar, konut değerini 6 kat artırıyor.

“YENİ PROJE YATIRIMLARINA HIZ KAZANDIRILMALI”

STCA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Aslandağ, “2016 Mayıs ayında lansmanını gerçekleştirdiğimiz, ada bazlı kentsel dönüşüm projemiz Kartallife-Atalar projemize başlarken, konut sahipleriyle ilk görüştüğümüz zaman oturdukları evlerin değeri 150 bin TL idi. STCA Gayrimenkul olarak projeye başladığımızda daire fiyatları 250 bin TL’ye çıktı. Yıl sonunda ise tüm dairelerin değeri ortalama 750-800 bin TL olmuş olacak. STCA Gayrimenkul ile vatandaşlarımız bu noktada önemli bir değer artışı yakalamış oldular.” açıklamalarında bulundu. Yükselen değer Kartal’da son 5 yılda konut fiyatlarının önemli oranda artış gösterdiğini dile getiren Aslandağ, “Kartal'da 2010 yılında metrekaresi 2 bin TL olan rakamlar, şu anda en düşük 4 bin TL'den başlıyor ve metrekare fiyatları 6-7 bin TL'ye kadar çıkıyor. Öyle ki sahil hattındaki bazı büyük projelerde metrekare fiyatları 12 bin TL’ye kadar çıkıyor. Kartal’da metrekare fiyatları her geçen gün artıyor. Bu yüzden Kartal, oturmanın dışında yatırım için konut alan kişilerin de yüzünü güldürüyor.” açıklamalarında bulunurken hükümetin sağladığı avantajları da göz önünde tutarak yatırımlar için en avantajlı dönemde olunduğunu ve bu doğrultuda yatırımcıların hızla harekete geçmesi gerektiğini de sözlerine ekliyor.

KOLAY ÖDEME KOŞULLARI!

Mimarisi sayesinde koridorları günün her saati gün ışığı alabilen Kartallife-Atalar’da kapalı otoparkın yanı sıra açık misafir otoparkı, çocuklar için oyun alanları, engellilere özel yürüme parkuru, yılın 12 ayı kullanılabilecek hem açık hem kapalı havuzu, kapalı spor salonu ve çok amaçlı spor sahası bulunuyor. 24 adet 2+1, 76 adet 3+1 ve 4 adet dubleks olmak üzere toplam 104 daireden oluşan Kartallife-Atalar’da, 2+1 dairelerin brüt metrekareleri 86 ila 117, 3+1 dairelerin 146 ila 169 ve dubleks dairelerinse 225 ila 256 metrekare arasında değişiyor. 2+1 dairelerin satış fiyat aralıkları 476 bin ila 720 bin TL, 3+1’lerin 850 bin ila 1 milyon 170 bin, dubleks dairelerin de 2 milyon ila 2 milyon 325 bin TL arasında. Kartallife-Atalar’da lüks ve konforla birlikte aile ve mahalle kültürünü yaşamanın keyfine ulaşmak ise çok zor değil! Dilerseniz, yüzde 25 peşinatla 60 ay yüzde 0 faiz; dilerseniz, yüzde 25 peşinatla yüzde 0,95 faiz 120 aya kadar vade seçeneğini tercih ederek, huzurunuz için yeni bir adım atabilirsiniz!

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