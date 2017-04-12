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10 adımda sosyal medyanızı yaratıcı hale getirin

12.04.2017 - 14:02

Sosyal medya hesapları artık herkes için çok önemli. İşte sosyal medyanızı yaratıcı hale getirecek ipuçları...

Günümüzde hemen herkesin birbirleriyle iletişim halinde oldukları, kendi düşüncelerini paylaştıkları tüm ortamlar sosyal medya olarak adlandırılıyor. Kimi sosyal medya sitelerinde kısa yazılar, fikirler, gündem hakkında düşünceler paylaşılırken kiminde çekilen fotoğraflar, gidilen yerler, videolar paylaşıma sunuluyor. Peki bu kadar sosyal medya kullanıcısı arasından sıyrılmak için ne yapmamız gerekiyor?

KULLANICI ADI

1. İlk olarak dikkat çekici, merak uyandıran ve akılda kalıcı bir kullanıcı adı edinmekle başlayabilirsiniz. Kendi karakterinizi yansıtacak, akıllara sizi getirecek en uygun kelimeyi kullanıcı adınız olarak seçebilirsiniz.

PROFİL FOTOĞRAFI

2. Profil fotoğrafınız sosyal medya hesabınızı farklılaştırmak için kullanabileceğiniz bir diğer etken. Koyacağınız fotoğraf sıradan bir poz yerine kendi kişiliğinizi yansıtan yaratıcı bir kare olursa daha dikkat çekici olabilir.

KULLANILACAK SİMGELER

3. Sosyal medya içerisinde bizlere sunulan birçok emoji ve simgeler arasından fotoğrafınızı anlatan en doğru emojiyi seçmek veya yazdığınız bir yazı içerisinde doğru simgeleri kullanmanız yaratıcılığınızı ön plana çıkarmanızı sağlayacaktır.

4. Hashtagler... Paylaşılan bir gönderiye ekleyebileceğiniz hashtagler paylaşımlarınızın daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacaktır. Bunun için gündemde yer alan hashtagleri kullanabileceğiniz gibi kendi hashtaginizi oluşturarak farklılık yaratabilir dikkat çekebilirsiniz.

5. Eğer bir instagram kullanıcısı iseniz fotoğraflarınızla hikayeler oluşturabilir özgün ve yaratıcı paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

6. Yaratıcı bir twitter hesabı kullanıcısı olmak istiyorsanız gündemle ilgili veya ilgilendiğiniz konularla ilgili özellikle kendi karakterinizi de yansıtabileceğiniz tespitlerde bulunabilir yeni fikirler ortaya atabilirsiniz.

DİKKAT ÇEKMEK

7. Toplumsal bir konuda paylaşacağınız yaratıcı fotoğraflar, yazılar veya videolarla dikkatleri çekerek sosyal medyada ön plana çıkabilir hesabınızı yaratıcı hale getirebilirsiniz. Mesela bir komedyen yayınladığı videoyla araba kullanım yasağını çekmiş ve videosu çok kısa süre içerisinde milyonlar tarafından izlenmiştir.

8. Sosyal medya hesabınızı yaratıcı yapmanın bir diğer yolu da eğlenceli olmaktan geçiyor. Birini güldürebilmek sizin ne kadar yaratıcı olduğunuzun bir kanıtıdır. Eğlenceli bir sosyal medya hesabıyla aynı zamanda yaratıcı bir sosyal medya hesabına ulaşabilirsiniz.

SIRADAN OLMAYIN

9. Sıradanlıktan kaçının. Mesela bir tweet atarken kalıplaşmış cümleler yerine kendi karakterinizi yansıtan akıl dolu yaratıcı yazılar yazmayı deneyebilirsiniz. Instagram’da ise alışılmış fotoğraflar paylaşmak yerine farklı açılardan çekeceğiniz, farklı filtrelerle renklendirebileceğiniz fotoğraflar paylaşmanız instagram hesabınıza yaratıcılık katacaktır.

10. Her şeyden önemlisi tüm bunları yaparken özgün olmak ve taklitlerden kaçınmak... Başkası tarafından paylaşılan bir yazıyı aynen paylaşmak kullanıcılar tarafından fark edilecek ve sosyal medya hesabınızın özgün ve yaratıcı olmasının önüne geçecektir.


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