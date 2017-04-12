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Dünyanın en zengin isimlerinin işe başlama hikayeleri

12.04.2017 - 14:08

Onlar birçoğumuzun imrendiği en başarılı isimler... Hepsinin ortak özelliği ise çaba ve hırs ile hatırı sayılır bir servete sahip olmayı başarmaları.

Bazen şartlar sizin için çok zor olabilir. Fakir bir ortamda büyüyen ve şu an milyon dolarların sahibi olan insanlar için de şartlar ilk başta çok zordu.

Fakirlikten gelerek zengin olan insanlar azim, çaba ve hırsları ile gidişatı lehlerine döndürmeyi başardılar.

İşte zenginlerin işe başlama hikayeleri;

1. OPRAH WİNFREY

Dünyanın en başarılı sunucularından biri olan Oprah Winfrey, yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Winfrey yakınlarının tacizi sonucunda hamile kaldı ve düşük yaptı.

Acı olaylardan sonra babasıyla yaşamaya başlayan Oprah bir güzellik yarışmasına katıldı ve bir radyo tarafından keşfedildi.

Medya dünyasında basamakları hızla çıkan ünlü televizyoncu ilk şov programından sonra ise durdurulamaz bir yükselme gösterdi. Winfrey şu anda 3 milyar dolarlık bir servete sahip.

2. RİCHARD BRANSON

Konuşma bozukluğu ile doğan Richard Branson çocukken intihar etmeyi bile düşünmüş.

Okul hayatında başarısızlıklarla dolu bir geçmişi olan Branson, kurduğu Virgin Groups ile başarıyı yakalamaya başladı.

Başarısının sırrının asla vazgeçmemek olduğunu söyleyen başarılı iş adamı 4.8 milyar dolarlık bir servetin sahibi.

3. MİCHAEL DELL

Dell markasının kurucusu olan Michael Dell ise ailesinin küçük yaştan beri doktor olmasını istediği ünlülerden.

Lise yıllarında bilgisayarını sökerek nasıl bir makine olduğunu merak eden Dell, okuldan mezun olduğunda kendi markasını kurarak titiz çalışma prensiplerini uygulamayı başardı.

Michael Dell bugün 22 milyar doların sahibi.

4. BİLL GATES

Microsoft şirketinin kurucusu olan Gates, dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Harvard'a girmeyi başarmış.

Üniversite yıllarında arkadaşlarına ileride zengin olacağını söyleyen Gates, okulu iki yıl sonra bırakarak kendi şirketini kurmuş ve şu anda yaklaşık 82 milyar dolarlık hatırı sayılır bir servete sahip.

5. JACK DORSEY

Twitter şirketinin ortaklarından olan Dorsey, üniversiteyi bitirdikten sonra Odeo adlı bir bilişim şirketinde çalışmaya başlamış ve orada ortağı Evan Williams ile tanışmış.

Williams'a Twitter adlı projesini sunan Dorsey, kabul aldıktan sonra işe koyulmuş ve 2006 yılında ilk tweetini atarak bugün 2.4 milyar dolarlık bir servete sahip olmuş bir isim.

6. Mark Zuckerberg

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, Harvard Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakarak 2004 yılında kurduğu okul içi sosyal medya ağına yoğunlaşıyor ve arkadaşlarıyla birlikte dünyanın en genç zenginlerinden olmayı başarıyor.


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