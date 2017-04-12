Dünya Ticaret Örgütü'nden 'belirsizlik' uyarısı

Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaretin 2017'de yüzde 2.4 büyüyebilir ancak belirsizliklerin etkili olduğu açıklamasında bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), küresel ticaretin bu yıl yüzde 2.4 oranında büyüyeceğini ancak özellikle ABD'de olmak üzere ekonomik alanda ve politika konusunda "derin bir belirsizlik" bulunduğunu açıkladı. Gelecek yılın büyüme tahmini ise daha önceki yüzde 1.8 ile 3.1 düzeyinden, yüzde 1.8 ile 3.6 aralığına revize edildi.

WTO Genel Direktörü Roberto Azevedo, "Ticareti, sorunun parçası olarak değil, ekonomik zorlukların çözümünün parçası olarak görmeliyiz" dedi.

Azevedo düzenlediği basın toplantısında, "Genelde temkinli bir iyimserlik var ancak ticaretteki büyüme kırılgan olmaya devam ediyor ve aşağı yönlü de ciddi riskler mevcut. Belirsizliğin büyük bölümü siyasi nedenlerden" dedi.

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Azevedo, "Dünyanın ticarete yeni engeller çıkarılmasına karşı direnmeye devam etmesi gerektiğini" söyledi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ FAZLA İYİMSERDİ

WTO, son beş yılda ekonomik toparlanma için yaptığı ön büyüme tahminleri fazla iyimser çıktığı için, bu tahminleri revize etmek zorunda kalıyor.

Küresel ticaret 2016 yılında "alışılmadık ölçüde düşük" bir oran olarak görülen yüzde 1.3 büyüme gösterdi. Bu oran finansal krizden bu yana görülen en yavaş büyüme hızı olarak, geçen Eylül ayında yapılan yüzde 1.7 tahmininin de gerisinde kaldı.

Azevedo, "Geçen yılın kötü performansının nedeni büyük ölçüde gelişmekte olan piyasalarda ithalatın hacim olarak hemen hemen hiç büyümeden kalmasından kaynaklanan önemli bir yavaşlama oldu" dedi.

WTO'nun en son analizine göre küresel ticaret 2018 yılında yüzde 2.1 ile yüzde 4.0 arasında büyüyecek.

WTO, "Faiz oranlarını yükselten bir enflasyon artışı, daha sıkı mali politikalar ve ticareti kısıtlayacak önlemlerin getirilmesinin etkileri, gelecek iki yılda ticaretin daha çok büyümesini engelleyebilir" dedi.

Azevedo, "Eğer politika yapıcıları içeride istihdam kaybını ithalatta ağır kısıtlamalarla çözmeye çalışırlarsa, ticaret büyümeyi destekleyemez, hatta ekonomik toparlanma için bir engel oluşturabilir" dedi.

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