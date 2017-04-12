Dev şirketlerin 1,6 trilyon dolarlık vergi oyunu

Oxfam, aralarında Apple, Microsoft ve Wall Mart gibi dünya devlerinin bulunduğu 50 şirketin, daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında yaklaşık 1,6 trilyon dolar tutuğunu açıkladı.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporunda, ABD’de aralarında Apple, Microsoft ve Walmart gibi dünya devlerinin bulunduğu 50 büyük şirketin, daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında yaklaşık 1,6 trilyon dolar tuttuğu belirtildi.

Söz konusu şirketler arasında Apple’ın ABD dışındaki yaklaşık 200 milyar dolarlık offshore fonu ile ilk sırada, Pfizer’in 193,6 milyar dolar ile ikinci, Microsoft’un ise 124 milyar dolar ile üçüncü sırada olduğu bildirildi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

200 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Raporda, dünya devi şirketlerin ABD’de daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında tuttuğu toplam fonun 2015 yılında 200 milyar dolar artış kaydettiği vurgulandı.

"HER YIL 135 MİLYAR DOLAR VERGİ ÖDENMİYOR"

Oxfam’ın Kıdemli Danışmanı Robbie Silverman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi kaçırmaktan farklı olarak şirketlerin yurtdışındaki iştirakleri üzerinden "vergiden sakınmasının" halihazırda yasa dışı olarak kabul edilmediğini belirtti.

Silverman, "Vergiden sakınmak küresel çapta şirketler için standart bir uygulama haline geldi. Bu metodları uygulayanlar her yıl ABD’de yaklaşık 135 milyar dolar vergiyi ödemiyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler