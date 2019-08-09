Narenciyede 900 milyon dolarlık ihracat hedefi | Sektör Haberleri

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, "Ege Bölgesi'nde bu sezon 442 bin 349 ton ile tarihi bir rekolte bekliyoruz, ülke geneli ihracatta 900 milyon dolar hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen narenciye rekolte tahmin çalışmasının sonuçlandığını bildirdi.

Buna göre Ege Bölgesi’nde portakalda 264 bin 468 ton, mandalinada 121 bin 918 ton, limonda 50 bin 824 ton ve greyfurtta 4 bin 571 ton rekolte beklediklerine işaret eden Uçak, şu bilgileri verdi:

"Ege Bölgesi'nde bu sezon 442 bin 349 ton ile tarihi bir rekolte bekliyoruz. 2017/18 sezonunda yakaladığımız 428 bin tonluk rekolteyi aştık. Ürünlerin kaliteli olduğu, ihracatta bir sorun yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl hasat sırasında, bu sezon da çiçeklenme döneminde görülen yağışlar ağaçlarda yorgunluğa neden oldu. Meyve gelişimlerinde 10-15 günlük gecikme söz konusu. Bu yıl 15 gün geç hasat tahmin ediyoruz. Ülke olarak 2018 yılında narenciye ihracatından 738 milyon dolar döviz geliri elde etmiştik. Bu sezon ülke geneli ihracatta 900 milyon dolar hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz."

Türkiye'nin dünya üretiminde yerine bakıldığında portakalda 9, mandalinada 3, limonda 6, greyfurtta 7. sırada olduğunu ifade eden Uçak, geçen yıl mandalina ihracatından 286 milyon dolar, limondan 280 milyon dolar, portakaldan 101 milyon dolar ve greyfurttan 70 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildiğini kaydetti.

Uçak, narenciye ihracatının önemli bölümünün yapıldığı Rusya'ya geçen yıl 268 milyon dolarlık ürün gönderildiğini, bu ülkeyi Irak, Ukrayna ve Romanya'nın takip ettiğini, toplam 75 ülkeye ihracat yapıldığını da belirtti.