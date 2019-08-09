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Huawei yeni işletim sistemini tanıttı

09.08.2019 - 13:09
Huawei yeni işletim sistemini tanıttı | Teknoloji Haberleri

Huawei, Android isletim sistemini kullanmasının yasaklanmasının ardından kendi geliştirdiği işletim sistemini görücüye çıkardı.

Çinli teknoloji ve cep telefonu devi Huawei, Harmony OS adını verdiği yeni işletim sistemini Çin'de düzenlenen geliştirici konferansında tanıttı. Thenextweb'in haberine göre; Harmony OS, cep telefonu, giyilebilir teknolojiler, laptoplar ve televizyonlar gibi tüm platformlarda çalışacak, mikro çekirdek bazlı dağıtık bir işletim sistemi olarak dizayn edildi. Açık kaynak kodlu ve ARK isimli kendi derleyicisine sahip olan Harmony OS mevcut Android uygulamalarını da destekliyor.

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Huawei yeni işletim sistemini ilk önce akıllı TV'lere yükleyecek. Harmony OS, 2020'de ise laptoplar ve giyilebilir teknolojilerde kullanılmaya başlanacak.

Hafta başında Çin medyası, Huawei'in bu yıl bitmeden, yeni işletim sistemi tabanlı bir telefon çıkaracağını duyurmuştu. ABD Yaptırımlarının ardından, Mayıs ayında Google, Huawei'in Android işletim sistemi kullanmasını yasaklamıştı.


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