‘’Bu hasarı trafik sigortası mı karşılar kasko sigortası mı ?’’ Karmaşasına son! | Advertorial Haberler

Olası bir hasar durumunda, araç sigortalarının teminatlarına hâkim olmak, poliçe detaylarını ve aralarındaki farkları bilmek son derece faydalı olacaktır.

Trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan ve kaza halinde karşı tarafta oluşabilecek maddi ve manevi hasarları, belirli sınırlar çerçevesinde karşılayan bir sigorta türüyken, kasko sigortası ise genel olarak, aracın kaza yapması, yanması, çalınması ya da herhangi bir çalınma girişimi sonucunda alacağı zararları kapsayan bir sigorta türüdür.

Kasko sigortasının ücretlerinin belirlenme kriterlerini, kapsadığı hasarları, hasarsızlık indirimlerini, kaskonun bozulmadığı durumları, olası bir yolda kalma durumunda kasko sigortasının sağladığı faydaları ve araç sigortalarına dair daha birçok konuyu Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emre Bayram ile konuştuk. Araç sigortalarıyla ilgili sorularınızın cevaplarını bulmak için videomuzu izleyebilirsiniz.