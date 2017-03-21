‹ Önceki Haber Turizm sektöründe e-ticaretin dünü bugünü Turizm sektöründe e-ticaretin dünü bugünü Sonraki Haber › Merkez Bankası'ndan yeni hamle Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Geleneksel pazarlama yöntemlerini unutun: Nöropazarlama zamanı

21.03.2017 - 09:38

Satın alma süreçlerini etkili bir şekilde yorumlayan ve önemli ipuçları sağlayan nöropazarlama perakende sektörünün yeni gözdesi konumunda.

Geleneksel pazarlama yöntemleri evrim geçirerek yepyeni pazarlama kanallarının oluşmasına katkı sağlıyor. Son zamanlarda bilimle pazarlamanın el ele vererek nöropazarlama alanında ilerlemesi ile birlikte pazarlama endüstrisinde de gözler nöropazarlama çalışmalarına kaydı. Satın alma süreçlerini etkili bir şekilde yorumlayan ve önemli ipuçları sağlayan nöropazarlama perakende sektörünün yeni gözdesi konumunda.

NÖROPAZARLAMA VE BİLİNÇALTI

1950'li yıllarda temeli atılan nöropazarlama çalışmaları ile beynin satın alma süreçlerini nasıl işlediği ve karar verme mekanizmasının nasıl çalıştığı gibi sorulara cevap aranıyor. Nöropazarlama çalışmaları ile ilgili olarak hedeflenenler arasında satın alma olgusunun nasıl tetiklendiği ve satın alma kararının verilmesindeki etkenler detaylı bir şekilde ortaya çıkarılıyor. Nöropazarlama stratejilerini doğru bir şekilde kullanan markalar satış artırıcı tekniklerle birlikte çok daha fazla kar sağlama ve pazarda genişleme olanağı bulabiliyor.

Beyin aktivitelerinin satın almada reklamlar ve pazarlama teknikleri karşısında gösterdiği reaksiyonu inceleyen nöropazarlama beynin satın alma kararını 5 saniye gibi kısa bir süre içerisinde aldığını ortaya koyuyor. Karar verme süreçlerinde özellikle bilinçaltı önemli rol oynuyor. Bilinçaltında oluşturulan algılarla satın alma kararını veren beyin bu süreçte pek çok fizyolojik etki ile başbaşa kalıyor.

MARKALAR İLE DUYGUSAL BAĞ KURUYORUZ

Müşterilerin duygusal bağ kurdukları markalardan daha fazla alışveriş yaptığını ortaya koyan nöropazarlama marka ve tüketici ilişkisini yakından inceleyerek marka sunumunun ve paketlemenin oldukça önemli olduğunu ve müşterinin karar mekanizmasında önemli rol oynadığını ortaya koyuyor.

Çeşitli uyaranlar gösterilerek beyin aktiviteleri incelenen gruplar nöropazarlama çalışmalarının analiz kısmını oluşturuyor. Geleneksel pazarlama araştırmalarının sadece müşteri geri dönüşü ile sınırlı kaldığı düşünülürse bunun daha ötesine geçilmesi ve yeni alışkanlıkların keşfedilmesi tüketici alışkanlıklarına yön vermeyi oldukça kolaylaştırıyor.

Markalar ile olan bağların incelenmesi ve görsel olgulara beynin nasıl tepki verdiğini araştıran nöropazarlama ile birlikte logolar, reklamlar, görsel tasarımlar ve ilanlar bu bilgiler altında yeniden tasarlanıyor ve çok daha etkili sonuçlara ulaşılabiliyor. Satın alma süreçlerinin duygularla ilintili olduğu keşfedildiği için nöropazarlama çalışmalarının daha doğru sonuçlar sağladığı da kesinleşiyor. Farklı desenler, şekiller ve renkler marka ile olan duygusal bağı geliştirerek aslında marka ile kurulan ilişkinin detaylarda gizli olduğunu ortaya koyuyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Turizm sektöründe e-ticaretin dünü bugünü Turizm sektöründe e-ticaretin dünü bugünü Sonraki Haber › Merkez Bankası'ndan yeni hamle Merkez Bankası'ndan yeni hamle
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
90.383 Değişim: 0,69% Hacim : 3.093 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 89.657 24.03.2017 Yüksek 90.383
Açılış: 89.869
3,6078 Değişim: -0,75%
Düşük 3,5979 24.03.2017 Yüksek 3,6397
Açılış: 3,6351
3,8987 Değişim: -0,60%
Düşük 3,8895 24.03.2017 Yüksek 3,9249
Açılış: 3,9221
144,44 Değişim: -0,75%
Düşük 144,35 24.03.2017 Yüksek 145,67
Açılış: 145,53
1,0803 Değişim: 0,19%
Düşük 1,0761 24.03.2017 Yüksek 1,0818
Açılış: 1,07831
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.