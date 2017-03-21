Geleneksel pazarlama yöntemlerini unutun: Nöropazarlama zamanı

Satın alma süreçlerini etkili bir şekilde yorumlayan ve önemli ipuçları sağlayan nöropazarlama perakende sektörünün yeni gözdesi konumunda.

Geleneksel pazarlama yöntemleri evrim geçirerek yepyeni pazarlama kanallarının oluşmasına katkı sağlıyor. Son zamanlarda bilimle pazarlamanın el ele vererek nöropazarlama alanında ilerlemesi ile birlikte pazarlama endüstrisinde de gözler nöropazarlama çalışmalarına kaydı. Satın alma süreçlerini etkili bir şekilde yorumlayan ve önemli ipuçları sağlayan nöropazarlama perakende sektörünün yeni gözdesi konumunda.

NÖROPAZARLAMA VE BİLİNÇALTI

1950'li yıllarda temeli atılan nöropazarlama çalışmaları ile beynin satın alma süreçlerini nasıl işlediği ve karar verme mekanizmasının nasıl çalıştığı gibi sorulara cevap aranıyor. Nöropazarlama çalışmaları ile ilgili olarak hedeflenenler arasında satın alma olgusunun nasıl tetiklendiği ve satın alma kararının verilmesindeki etkenler detaylı bir şekilde ortaya çıkarılıyor. Nöropazarlama stratejilerini doğru bir şekilde kullanan markalar satış artırıcı tekniklerle birlikte çok daha fazla kar sağlama ve pazarda genişleme olanağı bulabiliyor.

Beyin aktivitelerinin satın almada reklamlar ve pazarlama teknikleri karşısında gösterdiği reaksiyonu inceleyen nöropazarlama beynin satın alma kararını 5 saniye gibi kısa bir süre içerisinde aldığını ortaya koyuyor. Karar verme süreçlerinde özellikle bilinçaltı önemli rol oynuyor. Bilinçaltında oluşturulan algılarla satın alma kararını veren beyin bu süreçte pek çok fizyolojik etki ile başbaşa kalıyor.

MARKALAR İLE DUYGUSAL BAĞ KURUYORUZ

Müşterilerin duygusal bağ kurdukları markalardan daha fazla alışveriş yaptığını ortaya koyan nöropazarlama marka ve tüketici ilişkisini yakından inceleyerek marka sunumunun ve paketlemenin oldukça önemli olduğunu ve müşterinin karar mekanizmasında önemli rol oynadığını ortaya koyuyor.

Çeşitli uyaranlar gösterilerek beyin aktiviteleri incelenen gruplar nöropazarlama çalışmalarının analiz kısmını oluşturuyor. Geleneksel pazarlama araştırmalarının sadece müşteri geri dönüşü ile sınırlı kaldığı düşünülürse bunun daha ötesine geçilmesi ve yeni alışkanlıkların keşfedilmesi tüketici alışkanlıklarına yön vermeyi oldukça kolaylaştırıyor.

Markalar ile olan bağların incelenmesi ve görsel olgulara beynin nasıl tepki verdiğini araştıran nöropazarlama ile birlikte logolar, reklamlar, görsel tasarımlar ve ilanlar bu bilgiler altında yeniden tasarlanıyor ve çok daha etkili sonuçlara ulaşılabiliyor. Satın alma süreçlerinin duygularla ilintili olduğu keşfedildiği için nöropazarlama çalışmalarının daha doğru sonuçlar sağladığı da kesinleşiyor. Farklı desenler, şekiller ve renkler marka ile olan duygusal bağı geliştirerek aslında marka ile kurulan ilişkinin detaylarda gizli olduğunu ortaya koyuyor.

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