Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası dolar cinsi zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara ödediği faizi yükseltti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uyguladığı faiz oranını yüzde 0.75'ten yüzde 1'e yükseltti.

##$HABER_1437574$##

Merkez Bankası uygulanacak faiz oranının değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleyerek her gün 0930'da Reuters'ın CBTB sayfasında ilan ediyor. Öte yandan TCMB teminat döviz depo piyasasıda 2 hafta ve 1 ay vadede dolar cinsi faiz oranını da bugün yüzde 0.75'ten yüzde 1'e yükseltti.