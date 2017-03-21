Turizm sektöründe e-ticaretin dünü bugünü

Global ölçekte büyümesini sürdüren e-ticaret, turizm sektöründe hacmini her geçen gün artırıyor. İşte dünden bugüne e-ticarette turizm sektörü...

E-ticaret, global ölçekte büyümeye devam ederken pek çok sektör ile de etkileşimini sürdürüyor. Perakende sektörü e-ticarette ilk sırayı alırken diğer sektörler de e-ticaretin kolaylıklarından faydalanmaya çoktan başladı. Turizm de her yıl artan hacmi ve büyüme oranlarıyla e-ticarete göz kırpan bir sektör. Seyahat ve deneyim satın alma olgularının giderek önem kazanması ile birlikte tatil siteleri de önemli ölçüde gelişme şansı buluyor.

TÜRKİYE'DE E-TURİZM KULLANICI ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRİYOR

Türkiye'de geçtiğimiz senelerde 200'ü aşmayan online tatil sitesi sayısı bu seneye gelindiğinde iki katı bir orana ulaşmış halde. Bu göstergelere bakılarak sektörün büyüme hacminin ikiye katlandığı ve online tatil alışverişlerinin de tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte hız kazandığı ortada.

Yapılan son araştırmalara göre tatil planı yapanların %80'i tatillerini online olarak ayarlamayı tercih ediyor. İş seyahati için de bu oran %70'in üzerinde seyrediyor. Bu rakamlara bakıldığında online tatil sitelerinin daha kaliteli ürün ve hizmet sunması ile potansiyelinin daha da artacağı görülüyor.

Mobil uygulamaların hayatımıza girmesi ile online alışveriş konusunda daha esnek davranıyoruz. Özellikle genç neslin tüketim alışkanlıklarına önemli ölçüde yön veren mobil alışveriş uygulamaları e-tatil sitelerinin de gözden kaçırmaması gereken bir alan. Turizm alanında çalışan şirketlerin kullanıcı dostu mobil uygulamalar geliştirerek satışlarını gözle görünür oranda artırması mümkün.

E-TATİL SİTELERİNDE GÜVENLİ ÖDEME

Güvenli ödeme olanakları ve avantajlı ödeme seçenekleri ise e-tatil sitelerinin daha fazla kullanıcıya hitap etmeleri için önem vermesi gereken konular arasında yer alıyor. Güvenli ödeme sertifikalarının yanında 3D güvenli bankacılık sistemleri ile desteklenen e-tatil sitelerinin daha çok tercih edildiği biliniyor. Bankalarla yapılan anlaşmalar sonucu avantajlı ödeme seçeneklerinin geliştirilmesi ve taksitli ödeme gibi cazip fırsatların sunulması bu sitelere talebi önemli oranda artıran seçenekler arasında.

Erken rezervasyon uygulamaları ve seçilen destinasyonlara benzer destinasyonların da kullanıcının ilgisini çekecek şekilde sitede gösterilmesi daha cezbedici ve daha kolay satışa dönüştürücü etkisi ile e-tatil sitelerinde uygulanması gereken stratejilerden.

E-tatil sitelerinin içerik kalitesini öne çıkarması da online e-ticaretin olmazsa olmazları arasında. Doğru stratejiler izlenerek oluşturulmuş SEO içerikler e-tatil sitelerini aramalarda üst sıralara taşıyarak daha çok kullanıcıya hitap eden duruma getirebilir.

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