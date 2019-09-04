Çin'e fındık ihracatı ivme kazandı | Sektör Haberleri

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatın önemli ivme kazandığını ve bu ülkenin en fazla fındık ihraç edilen 7'nci ülke olduğunu bildirdi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 sezonunda gerçekleştirilen fındık ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 dönemini kapsayan 2018-2019 fındık ihracat sezonunda 269 bin 399 ton iç fındık ihraç edildiğini belirten Sevinç, bunun karşılığında 1 milyar 592 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını kaydetti.

Geçen sezon gerçekleştirilen iç fındık ihracatının yüzde 43,4'üne tekabül eden 116 bin 951 ton iç fındığın, işlenmiş olarak ihraç edildiğini vurgulayan Sevinç, "İşlenmiş fındık ihracatımızın genel fındık ihracatımızdaki payı, gerek katma değerin ülkemizde kalmasını sağlaması gerekse bölge istihdamına olumlu katkıları bakımından artırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sevinç, en önemli pazar konumunda bulunan AB ülkelerine yönelik 202 bin 477 ton iç fındık olarak gerçekleşen ihracatın, toplam ihracatın yüzde 75'ine tekabül ettiğine dikkati çekti.

Söz konusu dönemde Çin Halk Cumhuriyeti'ne 8 bin 73 ton, ABD'ye 6 bin 300 ton, Japonya'ya bin 95 ton ve Hindistan'a 463 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiğini aktaran Sevinç, şunları kaydetti: "Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracat önemli bir ivme kazandı ve en fazla fındık ihraç edilen 7'nci ülke oldu, ihracat artışı da istikrarlı bir hale geldi. Artışın bu şekilde devam etmesi halinde 2019-2020 sezonunda bu ülkeye yönelik iç fındık ihracatının 10 bin ton seviyelerine yükselmesi bekleniyor ve elde edilen bu başarıdan dolayı sektör adına son derece gururluyuz."