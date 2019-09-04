‹ Önceki Haber Çin'e fındık ihracatı ivme kazandı Çin'e fındık ihracatı ivme kazandı Sonraki Haber › Lagarde'den Avrupalı hükümetlere çağrı Lagarde'den Avrupalı hükümetlere çağrı

Deutsche Bank'tan Avrupa Merkez Bankası'na uyarı

04.09.2019 - 15:15
Deutsche Bank'tan Avrupa Merkez Bankası'na uyarı | Ekonomi Haberleri

Deutsche Bank Üst Yöneticisi Sewing, "Avrupa Merkez Bankası'nın gevşek para politikası ciddi yan etkilere yol açabilir" uyarısında bulundu.

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, Frankfurt'ta düzenlenen bankacılık konferansında yaptığı konuşma yaptı. Sewing, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), Avro Bölgesi'nde ekonomiyi canlandırmak için faiz indirimi dahil atacağı adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

##$HABER_1457168$##

Deutsche Bank müşterilerinin, "kredilerin 0,10 daha ucuz olması durumunda daha fazla yatırım yapamayacaklarını" söylediklerini aktaran Sewing, ECB'nin olası faiz indiriminin, varlık fiyatlarını artıracağını ve tasarruf sahipleri için sıkıntı oluşturacağını vurguladı.

Sewing, düşük faiz oranlarının, borçlular veya varlık yatırımcılarının yararına olacağını ancak nüfusun çoğunluğuna fayda sağlayamayacağını, toplumu daha da böleceğini savundu.

ECB'nin faiz oranlarında olası indiriminin ekonomi üzerindeki etkisinin en az düzeyde olacağı konusunda uyarıda bulunan Sewing, "ECB'nin para politikasındaki gevşek tutumu ciddi yan etkilere yol açabilir." dedi. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Çin'e fındık ihracatı ivme kazandı Çin'e fındık ihracatı ivme kazandı Sonraki Haber › Lagarde'den Avrupalı hükümetlere çağrı Lagarde'den Avrupalı hükümetlere çağrı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.077 Değişim: 1,27% Hacim : 7.506 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.289 04.09.2019 Yüksek 100.241
Açılış: 99.657
5,6657 Değişim: -0,01%
Düşük 5,6618 05.09.2019 Yüksek 5,6697
Açılış: 5,6663
6,2578 Değişim: 0,00%
Düşük 6,2524 05.09.2019 Yüksek 6,2645
Açılış: 6,2575
283,00 Değişim: 0,04%
Düşük 282,52 05.09.2019 Yüksek 283,06
Açılış: 282,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.