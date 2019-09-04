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Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

04.09.2019 - 14:52
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi | Piyasa Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta TÜFE bazında 1,92 puan artarak 76,77'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,92 puan artarak 76,77'ye çıktı. Endeks, temmuz ayında 74,85 düzeyinde bulunuyordu.

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Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 1,04 puan artarak 81,77'den 82,81'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,98 puan, Yİ-ÜFE bazında 12,06 puan arttı. 


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