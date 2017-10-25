Yerli ve milli arama motoru tanıtıldı

Son dönemlerde dijital servislerine ağırlık veren Turkcell, yerli arama motoru ‘Yaani’yi tanıttı. Hayata geçirilen ilk yerli arama motoru olma özelliği taşıyan Yaani, mobil cihazlar üzerinden kullanılabiliyor.

Turkcell, Türkiye’den çıkıp dünyaya açılan küresel ürün ve servisleri ile dijital operatör yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en büyük veri merkezini hayata geçiren Turkcell, milyonlarca kullanıcıya ulaşan BiP, fizy, lifebox, TV+ ve Paycell gibi servisleri ile de Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması için önemli bir mesafe katetti. Turkcell, şimdi de Yaani arama motoru ile Türkiye’yi kendi arama motoruna sahip ülkeler kategorisine çıkarıyor.

“YAANİ TURKCELL’İN DEĞİL TÜRKİYE’NİN ARAMA MOTORU”

Kendi arama motoruna sahip olmanın Türkiye’yi dünyada sayılı ülkeler arasına soktuğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dünyada gücün kaynağının değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Artık veri en önemli güç. Ülke olarak bu yeni dönemde söz sahibi olmak istiyorsak dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız. Çünkü verileri işlemediğiniz sürece elinizde veri olmasının pek bir anlamı yok. Bugüne kadar geliştirdiğimiz servisler sadece Türkiye’de değil dünyada da milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Şimdi Yaani ile bir adım daha atarak en fazla veri üreten servislerden birisi olan arama motoru pazarına giriyoruz. Bu Turkcell’in değil Türkiye’nin arama motoru. Hepimizin desteği ile büyüyecek” dedi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en büyük veri merkezini Gebze’de açtıklarını kaydeden Terzioğlu, “Veri merkezini yapıp işin içinden çıkamayız. Önemli olan bu veri merkezi üzerinde çalışan servisleri de geliştirmek. Yaani’nin verilerini de Gebze Veri Merkezi’mizde saklayacağız. Türkiye’nin kullanım alışkanlıklarına göre tasarlanan Yaani, Türkçeyi çok iyi anlıyor. Biz arama yaptıkça o öğreniyor. Bu sayede her seferinde karşımıza daha iyi arama sonuçları çıkartacak” diyerek tüm Türkiye’den Yaani’yi kullanmalarını istedi.

“HEDEFİMİZ YÜZDE 25’LİK BİR PAZAR PAYINA ULAŞMAK”

Arama motorunun isminin neden Yaani olduğu sorusuna ise Terzioğlu şöyle devam etti: “Türkiye’nin arama motoruna isim ararken, hem Türkçe hem akılda kalıcı ve basit olmasını istedik. Türkçede çok fazla kullandığımız bir kelime olan “Yaani” bizim hedefimiz olan Ortadoğu ve Rusya pazarlarında da kullanılan bir kelime. Arapçada benzer anlama geliyor, Rusçada da söylemesi çok kolay” şeklinde yanıtlayarak şöyle devam etti: “Öncelikli hedefimiz elbette Türkiye ancak global servislerdeki deneyimimiz de bize bir şey öğretti: Türk insanının beğendiği uygulamalar yurt dışında da çok başarılı oluyor. Türkiye’de başarılı olduktan sonra bölgesel ölçekte başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Bizim Yaani ile öncelikli hedefimiz Türkiye’de %25’lik pazar payına ulaşmak.”

TÜRKÇEYİ EN İYİ ANLAYAN ARAMA MOTORU

Anadili Türkçe olan Yaani’nin en önemli özelliklerinden biri, Türkçenin farklı dil bilgisi yapısını anlayabilecek şekilde geliştirilmiş olması. Böylece Yaani Türkçe aramalarda çok daha doğru sonuçlarla kullanıcıların karşısına çıkacak. Türkiye’yle özdeşleşen bir sembol olarak nazar boncuğu ikonu kullanılan Yaani, kullanıcıların aramalarına göre bir süre sonra alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor. Daha önce yapılan aramaların benzerleri daha arama yaparken kullanıcıya gösteriliyor.

EN YAKININDA NE VARSA YAANİ’DE

Günlük hayatın tamamen mobil iletişim üzerinden yürütülmesinden hareketle ilk etapta mobil uygulama olarak tasarlanan Yaani, konum tabanlı aramalarda ise çok iddialı. Yaani kullanıcıları, arama yaptıkları konuma göre kendilerine en yakın yerleri görüntüleyebiliyor. Örneğin Yaani kullanıcıları vizyondaki filmleri aratırken, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan görüntüleyebiliyor. Veya yemek yemek için alternatif arayanlar Yaani’den arama yaptıklarında yine kendilerine en yakın restoran ve kafeleri, iletişim bilgileri ile birlikte görebiliyor.

TURKCELL SERVİSLERİ İLE TAM ENTEGRE

Yaani Turkcell servisleri ile entegre çalışarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Bu sayede, örneğin Yaani üzerinde şarkı arattığınızda fizy entegrasyonu sayesinde aradığınız şarkıyı fizy uygulamasında dinlemeye başlıyorsunuz. Yaani üzerinde çalışan entegre servisleri zamanla daha da geliştireceklerini söyleyen Kaan Terzioğlu birkaç ay içerisinde TV+, BiP, Lifebox, Fulltrip, Dergilik ve Paycell gibi servisleri de Yaani ile entegre çalışır hale getireceklerini ve yakın zamanda alışverişte en ucuz seçeneği de Yaani üzerinde yapılan aramalarda göstereceklerini söyleyerek, “Yaani Türkiye’deki mobil ekosistemi de büyütecek. Arama motoru üzerinde yapılan aramalarda biriken veririn ülkemizde saklanarak mevzuata uygun şekilde işlenmesiyle ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız. Bu adım ‘Büyük Veri Platformu’nun oluşmasının da temelini oluşturacak. Toplanan büyük veri sayesinde, ülkemizin ekonomik, ticari, sağlık ve sosyal-demografik eğilim ve yoğunlaşmaları, ihtiyaçları ve sorunlarını yakından takip edebileceğimiz bir platform oluşturacağız. Şu anda Turkcell servislerini sırayla entegre ediyoruz ancak yakın zamanda dileyen yazılımcıların kendi servislerini Yaani ile entegre edebilecek hale gelecek. Bu sayede yepyeni iş fırsatları ortaya çıkacak” dedi.

AKILLI TELEFONLARDA YÜKLÜ OLARAK GELECEK

Terzioğlu Yaani’nin büyümesindeki en önemli adımlardan birisinin de akıllı telefon entegrasyonu olduğunu vurgulayarak “Biliyorsunuz bugüne kadar 2,5 milyondan fazla satılan popüler bir akıllı cihaz serimiz var. Bundan sonra geliştireceğimiz tüm T serisi akıllı cihazlarımızda da Yaani yüklü olarak gelecek. Bunun yanı sıra Türkiye’nin önde gelen yerli cihaz üreticilerinden General Mobile hali hazırda Yaani yüklü olarak satılan ilk cihaz. Yine Vestel ile de görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız Türkiye’de satılan tüm cihazlarda ilk kurulum aşamasında Yaani’nin arama motoru seçeneği olarak kullanıcıya sunulması” şeklinde konuştu.

İNTERNETİ İÇİNDE

Kullanıcılar Yaani arama motorunu hem AppStore hem de Google Play uygulama mağazalarından telefon ve tabletlerinize ücretsiz indirerek kullanmaya başlayabiliyor. Uygulamayı indiren Turkcell’lilere 1 GB internet kotası tanımlanırken, Yaani ile yapılan aramalar ve sonuçlarının gösterildiği sayfalardaki data kullanımı kullanıcının internet kotasından düşmüyor. Ek olarak, Turkcell’lilerin hatlarına Yaani’yi kullandıkça her ay 1 GB’lık internet paketi tanımlaması yapılıyor.

YAANİ TURKCELL GÜVENLİ E-TİCARET ALTYAPISINI DA DESTEKLEYECEK

Servis entegrasyonları ile kullanıcının hayatını daha kolay hale getirmeyi hedefleyen Yaani, yakın zamanda Turkcell güvenli e-ticaret altyapısını da destekleyecek. Böylece Yaani arama motorunda arama yapanlar hem en ucuz seçenekleri görebilecek hem de Hızlı Giriş teknolojisi ile sadece telefon numaralarını kullanarak sisteme hızlı ve güvenli şekilde giriş yapabilecek. Aynı zamanda milli ödeme sistemi Paycell ile de entegre hale gelecek olan Yaani, kullanıcılar için uçtan uca güvenli e-ticaret altyapısı sağlanmış olacak.

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