Dünyanın en eski bankası geri döndü

Dünyanın en eski bankası Monte Paschi, borsaya geri döndü.

Dünyanın en eski bankası Monte Paschi, 10 ay sonra borsaya geri döndü. Bankanın hisseleri yeniden işlem görmeye başladı. ancak fiyat kurtarma sırasındaki değerlemelerin çok altında.

En son 27 Aralık 2016'da işlem gören ve 15,08 euroda tahtası kapanan Monte Paschi bugün 5 eurodan alıcı buluyor. En düşük fiyat 4,06 euro oldu. Banka, 2016 sonunda İtalyan hükümeti tarafından hisse başına 6,49 eurodan 3,85 milyar dolara yüzde 68'inin satın alınmasıyla kurtarılmıştı. Bu açıdan kamu zararı en düşük fiyatta yaklaşık yüzde 60 kadar.

Bankanın borçlarına karşılık hisse takasını kabul eden junior tahvil sahipleri ise hisseleri 8,65 milyar euro saymış, Monte Paschi buradan 4,47 milyar euro sağlamıştı.

Geçtiğimiz ay bankanın iflasına karşı sigorta satın alan yatırımcılar için ödemeyi belirleyen ihaledeki fiyat ise 4,28 euro olmuştu. İlk işlemlerde bu değerlemenin de altı görülse de 5 eurodaki fiyat toparlanma sinyali olarak görülüyor.

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Monte Paschi, AB banka kurtarma kuralları kapsamında 2021'e kadar 1,2 milyar euro net kar elde etmeyi taahhüt etti. 5 bin 500 bankacı işten çıkarıldı ve 26 milyar euro sorunlu kredi satılarak bilançodan temizlendi.

Bir dönem piyasalarda İtalyan kabusu olarak anılan yaşlı bankanın gelecek dönem fiyatlamasında yatırımcı güvenini ne ölçüde geri kazanabildiği belirleyici olacak ve bu noktadan bilançolar yakından izlenecek.

Monte Paschi, 23 Aralık'ta tahtası işleme kapatılmadan önce 2016'da yüzde 87 değer kaybetmişti.

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