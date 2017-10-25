Reel kesim güven endeksi azaldı

Reel kesim güven endeksi Ekim'de 2.1 puan azalarak 109.5 oldu.

Reel kesim güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre 2.1 puan azalarak 109.5 oldu. Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1 puan artarak 112.2 oldu.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Açıklamada, "Sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir" denildi.

Endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm; 100'den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor.