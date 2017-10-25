Kapasite kullanım oranı ekimde arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı ekimde yüzde 79,7 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 79,7 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 627 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 119 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

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Buna göre, ekim ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 79,7 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 79,4 seviyesine çıktı.

Ekim ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve ara mallarında artış görülürken, dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

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