‹ Önceki Haber Belarus'tan 'yerli para' teklifi Belarus'tan 'yerli para' teklifi Sonraki Haber › 2 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye dönüyor 2 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye dönüyor

Turkcell Akademi Brandon Hall’den 4 ödülle döndü

05.09.2018 - 14:10
Turkcell Akademi Brandon Hall’den 4 ödülle döndü

Eğitim ve Gelişim Alanında dünyanın en saygın otoritelerinden biri kabul edilen Brandon Hall tarafından Turkcell Akademi, ‘’GNÇYTNK Eğitim Programı ile En İyi Eğitim ve Oryantasyon Programı ile İş Kaynağı Yaratma Programı’’’nda altın ödülün sahibi olurken, üç farklı kategoride de gümüş ödüle layık görüldü.

Turkcell Akademi, dünyanın en önemli eğitim teknolojileri danışmanlık şirketi olan ve aynı zamanda uzaktan eğitim ve gelişim alanında dünyanın en saygın otoritelerinden biri kabul edilen Brandon Hall tarafından 3 ayrı programla 4 ödül kazanmayı başardı.

‘ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ’

Fark yaratan eğitim ve gelişim çözümleri üretmenin Turkcell’in stratejik hedefleri arasında olduğunu dile getiren Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen “12 yılda Turkcell Akademi’yi 50’den fazla uluslararası ödüllerle onurlandırılan bir dünya markasına haline getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üç yıl önce başlattığımız ve geldiğimiz noktada bizi dünyada bir ilk haline getiren dijital operatör olma vizyonuyla eğitim alanında da dünyaya örnek olacak uygulamalara imza attık. Bu başarının temelinde gerçek sermayemizin insan olduğu bilinciyle insana, sektöre ve topluma değer katma vizyonumuz yer alıyor. Türkiye’de eğitimde teknolojiyi kullanarak öncü olduğumuz birçok uygulamayı hayata geçirdik. Ödüller de bunca yıldır bu alana yaptığımız stratejik yatırımın bir yansıması. Turkcell Akademi ile bireylerin gelişimini sürekli kılmak için eğitim teknolojilerine yaptığımız yatırım sayesinde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın verdiğimiz eğitimlerle milyonlara ulaştık. Türkiye’de ve dünyada birçok insanın yaşamına değer katmak için teknolojiyi fırsata çevirmeye, yeni öğrenme çözümleri ve içeriklerle insana faydalı olmaya devam edeceğiz” dedi. 

GNÇYTNK ALTIN ALDI

Türkiye’nin yetenekli ve başarılı gençlerini Turkcell’e kazandırmayı amaçlayan Turkcell Akademi GNÇYTNK Programı, 2018 Brandon Hall Group Excellence in Talent Acquition Awards’ta (Yetenek Kazandırmada Mükemmeliyet Ödülleri) Best New Hire Onboarding Program (En İyi Eğitim ve Oryantasyon Programı) kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen şirketlerinden birisi olan Turkcell’in yetenekli gençleri bünyesine katmak için hayata geçirdiği staj ve işe alım programı GNÇYTNK, 2017'de de Avrupa'nın 'En iyi Yetenek Programı' seçilmişti. 

PAZARLAMA MASTER PROGRAMI’NA İKİ ÖDÜL BİRDEN

Turkcell Akademi’ye üç gümüş ödül ise 2018 Brandon Hall Group Excellence in Learning Awards’tan (Eğitimde Mükemmeliyet Ödülleri) geldi. Çalışan eğitimleri konusunda öncü uygulamalara imza atan Turkcell’in, bölüm ve uzmanlık alanından bağımsız tüm çalışanlarının faydalanabilmesi için hayata geçirdiği Pazarlama Master Programı, hem Best Unique or Innovative Learning and Development Program (En İyi Eşsiz ya da Yaratıcı Eğitim ve Gelişim Programı) hem de Best Use of Blended Learning (Karma Öğrenmeyi En İyi Kullanımı) kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Hangi ekipte ve hangi uzmanlık alanında olursa olsun isteyen herkesin katılma fırsatı bulduğu programda, çalışanların ortak pazarlama bakış açısı kazanmaları ve kariyerlerinde yepyeni bir uzmanlık edinmeleri hedeflendi. Boğaziçi, Wharton, Illionis gibi dünya çapındaki üniversitelerden duayenlerin eğitim verdiği, tüm yıla yayılan ve 100 saat süren programda katılımcılar teoriden pratiğe, konvansiyonel pazarlamadan dijital pazarlamaya kadar birçok konuyu öğrenme fırsatı buldular. Online eğitim, seminer ve dijital projelerle desteklenen programda katılımcılar pazarlamanın temellerini ve dijital dünyada pazarlamanın inceliklerini keşfederek, bu değerli üniversitelerin sertifikalarını almaya hak kazandılar. 

Satış ekiplerinin müşteri ve değer odaklı satış becerilerini geliştirmek üzere tasarlanan ve hayata geçirilen Turkcell Satış Sertifika Programı 13.000 kişi tarafından tamamlanarak iş sonuçlarında, müşteri memnuniyet oranlarında ve çalışan bağlılık oranlarında fark yarattı. Programa katılanların uzun bir eğitim yolculuğundan sonra hem bilgi seviyelerinin hem de yetkinlik ve davranışlarının online değerlendirme merkezlerinde değerlendirdiği ve sonunda elde edilen sertifika ile çalışanlara kariyer imkanları, bonuslar ve farklı faydaların sunulduğu Satış Sertifika Programı, Best Certification Program (En İyi Sertifika Programı) kategorisinde değer buldu. 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Belarus'tan 'yerli para' teklifi Belarus'tan 'yerli para' teklifi Sonraki Haber › 2 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye dönüyor 2 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye dönüyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.791 Değişim: -0,43% Hacim : 6.342 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.371 05.09.2018 Yüksek 93.719
Açılış: 93.100
6,5705 Değişim: -0,47%
Düşük 6,5705 06.09.2018 Yüksek 6,5984
Açılış: 6,59835
7,6709 Değişim: -0,09%
Düşük 7,6401 06.09.2018 Yüksek 7,6931
Açılış: 7,67785
252,93 Değişim: -0,44%
Düşük 252,93 06.09.2018 Yüksek 254,09
Açılış: 254,03
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.