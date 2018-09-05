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2 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye dönüyor

05.09.2018 - 14:23
2 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye dönüyor

Çin`in en büyük havayolu şirketi China Southern, Türkiye`ye dönme kararını resmen açıkladı. Hainan Airlines’ın da Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) girişimiyle İstanbul Valiliği, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile (TTYD) işbirliğiyle, Türkiye seferlerini 2016 yılında durduran Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Şirket ilk seferi 20 Aralık'ta yapılacak. Pekin-İstanbul hattında uçuş planlayan şirket haftalık sefer sayısının da 3 olacağı belirtildi. Temasların sürdüğü diğer Çinli şirketlerin de yakın zamanda Türkiye planlarını açıklaması bekleniyor. Bu şirketler arasındaki Hainan Airlines’ın da Çin-Türkiye arasında seferlere başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

"DEVAMI GELECEKTİR" 

İHA'da yer alan habere göre; TÜROB’un yanı sıra İstanbul Valiliği, THY ve TTYD’den üst düzey yetkililerin katılımıyla oluşturulan heyet bir süre önce Çin’i ziyaret Çin’den Türkiye’ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için Çinli şirketlerle görüşmeler yapmıştı. Söz konusu temaslar Çin ve Türkiye’de çeşitli platformlarda devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, China Southern’ın yeniden Türkiye’ye sefer düzenleme kararı almasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

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Bayındır, yapılan görüşmelerin sonuç odaklı olduğuna ve Çinli şirketlerin Türkiye’ye uçuş kararlarını açıklamaya başladıklarına dikkat çekerek, Çinli şirketlerin Türkiye’ye uçuş başlatmalarının bu ülkede Türkiye’ye yönelik pozitif algı oluşturacağını da ifade etti.

"ÇİNLİ ŞİRKETLERİN HENÜZ UÇUŞU YOK" 

Bayındır, şu bilgileri verdi: "China Southern, İstanbul seferlerini, hattın 2015 ve 2016 yıllarında tüm uluslararası uçuşlar arasında en kârlı hat olmasına karşın durdurmuştu. Son temaslarımızda yeniden seferlerin düzenlenmesi önerilerimizi kabul etmişlerdi ve bu kararı açıkladılar. İki ülke arasında THY’nin haftalık sefer sayısı 34 ile sınırlı. THY bu uçuşlarının bir bölümünde China Airlines ortaklığı (Codeshare) yapıyor, ancak Çin bayraklı havayolu kuruluşlarının ülkemize doğrudan seferleri bulunmuyor".

"İKİ ÜLKE ARASINDA ATMOSFER OLUMLU" 

Türkiye'nin, uzun yıllardır erişmeye çalıştığı yıllık 1 milyon Çinli turist sayısı hedefinin önündeki en önemli engelin ulaşım imkanlarının yetersizliği olduğu görüşünü yineleyen Bayındır, "İki ülke arasında uçak sefer sayılarındaki artış ülkemize gelecek Çinli turist sayısında kayda değer oranda artışa yol açacaktır. İki ülke arasında düzelen siyasi atmosfer olumlu ve ilişkiler iyi. Çinli turistlerin Türkiye ilgisinde artış yaşanırken, Türkiye’nin Çin vatandaşlarına getirdiği e-vize kolaylığı, 2018’in Çin’de Türkiye turizm yılı olması, Çin'in tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırma hedefi gibi olumlu gelişmeler söz konusu” diye konuştu.

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