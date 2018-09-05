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Belarus'tan 'yerli para' teklifi

05.09.2018 - 13:13
Belarus'tan 'yerli para' teklifi

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Savinykh, ülkesi ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik umudunu dile getirerek "Dolar ve eurodan Türk lirası ve Belarus rublesine geçme zamanı geldi" dedi.

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Türkiye ile Belarus arasındaki ekonomik ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son zamanlarda dinamik bir şekilde geliştiğini belirten Savinykh, "Bu sene ticaret hacmimizin 1 milyar doları geçeceğine inanıyorum. İki ülkenin birbirine daha da yakınlaşacağından eminim." ifadesini kullandı.

Savinykh, Türkiye ve Belarus'un ticari verilerinde fark olduğuna işaret ederek, "Biz, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) Türkiye'den gelen bütün mal hacmini hesaba katıyoruz. Türkiye ise iki ülke arasındaki ticaret hacmi ürünün varış yerine göre hesaplıyor. Böylelikle Belarus ve Türkiye verilerinde bir fark oluşuyor." diye konuştu.

"TÜRK LİRASI VE BELARUS RUBLESİNE GEÇME ZAMANI GELDİ"

Maliyetlerin düşürülmesi konusunda adımlar atıldığını söyleyen Büyükelçi Savinykh, "Bizim için dolar ve eurodan Türk Lirası ve Belarus rublesine geçme zamanı geldi. Bunun için Türkiye'nin önde gelen bankalarından birisi Belarus'ta yatırım yapmak için görüşmeleri sürdürüyor." dedi.

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Savinykh, ticarette yerli paranın kullanılmasının, siyasi irade ve cesaret gerektirdiğine dikkati çekerek, "Bu konuda cesaretini gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız. Belarus devleti bu hususta Erdoğan'ı destekliyor. Yerli paranın kullanılmasının iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da yükselteceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

"TÜRK ÜRETİCİLERİN BELARUS'A YATIRIM YAPMALARINI TEŞVİK EDİYORUZ" 

Türkiye piyasasının büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Savinykh, iki ülke üreticilerinin her alanda çalışabileceklerini ifade etti. 

Büyükelçi Savinykh, iki ülke arasında etkileşimin olduğunu vurgulayarak, "Türk üreticilerin Belarus'a yatırım yapmalarını teşvik ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Belarus ile Yatırım ve Ticaret Fırsatları Forumu'nda Belarus piyasasıyla ilgili gerekli bilgileri sunduk." dedi. 

İki ülke arasındaki ticarette oluşan lojistik masrafların aza indirilmesi ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirten Savinykh, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından temmuz ayında Belarus’a ziyaret gerçekleştiren heyetin, bu konuda gerekli görüşmeler yaptığını hatırlattı. 

Savinykh, Dinyepr nehri üzerinden lojistiğin sağlanması durumunda masrafların kat kat düşeceğini ve iki ülke arasındaki ticaretin daha da gelişeceğini dile getirdi. 

Her alanda iş birliği çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Savinykh, "Türkiye ve Belarus üniversiteleri arasında iş birliğini geliştirerek, iki ülkede eğitim gören öğrenci sayısını artırabiliriz. Öğrenciler halkın temsilcisidir. Onlar eğitim aldığı ülkeyi asla unutmaz. Gençlerin iki ülkeyi birbirine daha da yakın kılacağına inanıyorum." diye konuştu. 

Büyükelçi Savinykh, seneye Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini hatırlatarak, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri daha yüksek seviyeye taşıyacağından emin olduğunu sözlerine ekledi. 

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