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Huawei: Etkisi korkulandan az oldu

23.08.2019 - 12:21 | Son Güncelleme :
Huawei: Etkisi korkulandan az oldu | Teknoloji Haberleri

Huawei, ABD'nin ticari kısıtlamaları ile ilgili olarak, "ABD'nin ticari kısıtlamalarının etkisi korkulandan az" değerlendirmesinde bulundu.

Çinli telekonomünikasyon şirketi Huawei Technologies, ABD'nin ticari kısıtlamalarından, şirketin başlangıçta korktuğundan daha az etkilendiğini ve ABD yaptırımlarıyla yaşamaya ve çalışmaya "tamamen hazır olduğunu" belirtti.

Washington'un Mayıs ayının ortasından bu yana, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefonu üreticisi olan Huawei'yi ABD'li şirketlerin ürün satmasının yasaklandığı teşekküller listesine eklemesinden bu yana, Huawei'nin 100 milyar dolarlık işleri sert şekilde etkilendi.

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Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei yasağın etkisi konusundaki Haziran ayındaki ilk değerlendirmesinde, ABD ticaret kısıtlamalarının bu yıl 30 milyar dolar geliri olumsuz etkileyeceğini söylemişti.

Huawei'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Eric Xu, Shenzhen'deki merkezde yeni yapay zeka çiplerini tanıtmak için düzenlediği basın toplantısında, "Görünüşe göre biraz daha az olacak gibi görünüyor. Ancak Mart ayındaki bilançomuza kadar beklemelisiniz" dedi.

Washington bu hafta Huawei Technologies'in ABD'li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyeti 90 gün uzatacağını ancak Huawei'nin 46'dan fazla iştirakini ABD'li şirketlerin ürün satmasının yasaklandığı teşekküller listesine eklediğini belirtmişti.


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